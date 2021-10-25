Albert Saydam, ‘Türkiye küresel krizi fırsata çevirebilir’

25 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Dünyanın en büyük otomotiv üreticileri siparişleri yetiştirmekte zorlanırken, birçok fabrika üretimi durdurmak zorunda kalıyor. Otomotiv sektörünün yöneticileri 2022 yılının da benzer sıkıntılarla geçeceği konusunda hemfikir. Ancak, otomotiv tedarik sanayisi temsilcileri Türkiye’nin sahip olduğu deneyimler ve geçirdiği zorlu dönemler nedeniyle küresel krizin fırsata çevrilebileceğine dikkat çekti.

“Biz çok çevik bir sektörüz. Avrupa’nın iki yıldır yaşadığı birçok sıkıntıyı bizler yıllar öncesinden yaşadık” diyen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “1997’de Asya mali krizi yaşanmıştı ve bu kriz Rusya’yı vurmuştu. O dönemden sonra otomotiv sanayimizde özellikle ihracatta ciddi bir artış olmuştu. 2008’deki Lehman Brothers krizinden sonra dünya ticaretinden aldığımız pay artmıştı. Eğer doğru adımları atarsak Türk otomotiv tedarik sanayisinin yine bir sıçrama gerçekleştirmesi mümkün. Doğru adımlarla Türkiye otomotiv tedarik sanayisi yılda 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek dünya liginde ilk 10’a yükselebilir” dedi. Albert Saydam, atılacak öncelikli adımları ise kamunun bazı hammadde ve ara mamullere uygulanan ek vergilerin kaldırması, KOBİ tanımının 125 milyon TL ciro ile sınırlandırılmaması ve özel sektörün elektrifikasyona odaklanması şeklinde sıraladı. Son bir yılda doğalgaz, çelik, plastik ve emtia fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığının altını çizen Saydam, bu artışlara rağmen tedarik sıkıntıları nedeniyle hammaddeye ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Albert Saydam şöyle konuştu: “Dünya otomotiv sektörünün genel ve hemfikir olduğu bir görüş var. Bu görüş, küresel olarak 2022 yılının çok daha zor bir yıl olacağı. Dünya otomotiv sanayisinde bu sene 210 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyordu. Şu anda bu rakam 250 milyar dolara doğru gidiyor. Biz, Türkiye olarak dünya otomotiv ticaretinden yüzde 1.5 ile yüzde 1.7 arasında bir pay alıyoruz. Dolayısıyla, ana ve tedarik sanayisi dahil yaklaşık olarak 3-4 milyar dolarlık bir kaybımız var. Bugün geldiğimiz noktada pandeminin başlangıcına geri döndük.”



İKİNCİ ELDE SATIŞ AZALDI, FİYAT ARTTI

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 113 bin 964 olurken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 1.6 yükseldi. Indicata’nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayı satışları, ağustosa kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 oldu. Ağustos ayında 140 bin 608 satış gerçekleşmişti. Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, Ocak-Eylül 2020’ye göre de yüzde 25 azalış kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 270 bin 911 ile ağustosa göre yüzde 17 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 42’si satıldı. Bu yılın 9 ayında ikinci el online pazarında 2 milyon 731 bin 443 adet tekil ilan yayımlanırken, ilanı yayımlanan araçların yüzde 44’ü satıldı. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, eylülde en yüksek payı 70 bin 164 satış ve yüzde 61.57 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 40 bin 436 satış ve yüzde 35.48 payla benzinli, 1.265 satış ve yüzde 1.11 payla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.795 satışla yüzde 1.58 ve elektrikli otomobillerin payı da 304 satışla yüzde 0.27 olarak belirlendi. 39 bin 565 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1.6’lık fiyat artışı gözlendi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK YERLİ ŞANZIMANI FORD’DAN

Türk otomotiv sanayisinin öncü şirketi ve ihracat şampiyonu Ford Otosan, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 milyon Avro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını” Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi.

TÜBİTAK’ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90’lara ulaşacak. 230 mühendisin, beş yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanı, 1 milyon km’yi aşkın yolda, farklı ve zorlu koşullarda test edildi. Yeni yerli şanzımanı ile Ford Trucks markası, küresel arenada Türkiye’nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücünün artmasına, Türkiye’de ise yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak.

YENİ CROSSOVER ‘AYGO X’



Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline Aygo X ismini verdi. Segmentinde eşsiz bir model olacak Aygo X, X harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme yapıyor. Aynı zamanda 2014’te tanıtılan ikinci nesil Aygo ile birlikte modelin imzası haline gelen “X” harfi bu modelde de devam ettiriliyor. Toyota’nın TNGA GA-B platformu üzerine yapılan Aygo X, ilk kez kasım ayında gösterilecek. Aygo modeli, 2005’ten bu yana Toyota’nın en ulaşılabilir modeli olarak genç ve eğlenceli karakteri sayesinde müşteriler tarafından takdir edilmeye devam ediyor.

Toyota Avrupa’nın AR-GE merkezinde geliştirilen araç Avrupa’da tasarlanan ve üretilen bir model olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Cross’ta kullanılan, büyük beğeni toplayan GA-B platformuna sahip olacak Aygo X, Avrupa müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Aygo X’in üretimi Toyota’nın Çekya’daki Kolin fabrikasında gerçekleştirilecek.

FİAT 500’E YILIN KÜÇÜK OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün ödül koleksiyonu büyümeye devam ediyor. 500, bu kez de İngiltere’de her otomobilin kendi segmentinde en iyi otomobil seçildiği News UK Ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” ödülüne layık görüldü. News UK unvanına sahip otomotiv gazetecileri ve tüketiciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Fiat 500’e verilen ödül, otomobilin İngiltere’de aldığı 10’uncu ödül oldu.

Pazara sunulduğu Mart 2020’den beri, Fransız Otomobil Ödülleri’nde “Yeşil Otomobil”, Driving Electric’te “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” seçilen 500, ayrıca Alman “auto motor und sport” dergisi tarafından “2020 En İyi Tasarım” ödülü ile uluslararası “Red Dot Tasarım Ödülleri”nde “En İyi Tasarım Konsepti” ödüllerini aldı.

GİULİA VE STELVİO GT JUNİOR ÖZEL SERİLERİ TANITILDI



Alfa Romeo 2021 yılındaki lansman dönemini Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri ile devam ettiriyor. Alfa Romeo 1960’larda müzik, sanat ve modanın öne çıktığı Londra merkezli kültürel akım olan “Swinging Sixties” döneminin en güzel örneklerinden ikonik GT 1300 Junior’ı, Giulia ve Stelvio GT Junior özel seri versiyonlarıyla yeniden yollara döndürüyor.

Sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri ve sportif versiyonlar, “Veloce” donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giulia ve Stelvio’nun “GT Junior” sınırlı özel versiyonunda 2,2 litre turbo dizel 210 beygir veya 2.0 litre 280 beygir turbo benzinli olmak üzere iki farklı dört silindirli motor seçeneği bulunuyor. Güç, 8 vitesli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Ayrıca 2.0 litre, 280 beygirlik Giulia’da arkadan itiş seçeneği de bulunuyor.

Giulietta ve Stelvio “GT Junior” özel seri versiyonlarında iddialı “Lipari Ochre” gövde renginin yanı sıra L2 ADAS sistemleri, arka park sensörleri, kablosuz şarj ve otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı gibi opsiyonel donanımlar bulunuyor.