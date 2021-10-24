Listeler yenilendi: Otomobil fiyatları sil baştan
VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: Liste fiyatı 218.200 TL
VOLKSWAGEN Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: Fiyat 236,400 TL
SEAT Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: Liste fiyatı: 195.000
SEAT YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style: Fiyatı 255.000 TL
SEAT ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 255.000 TL
SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: Liste Fiyatı 248.400 TL
SEAT YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style: Fiyatı 255.000 TL
SEAT ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 255.000 TL
SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: Liste Fiyatı 248.400 TL
CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel: Fiyatı: 192.000 TL
CİTROEN C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik: Fiyatı 256.000 TL
CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel: Fiyatı 225.500 TL
YENİ CİTROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel: Fiyatı: 256.000 TL
DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg: Fiyatı 164.900 TL
DACİA SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg: Fiyatı 191.400 TL
DACİA Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull: Liste fiyatı 203.000 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2: 209.000 TL
FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli: Fiyatı: 171.900 TL
FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: Fiyatı: 184.900 TL
FİAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel: Fiyatı: 229.900 TL
FİAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli: Fiyatı: 192.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli: Fiyatı: 179.900 TL
FİAT 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli: Fiyatı: 209.900 TL
FİAT 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli: Fiyatı: 250.900 TL
FİAT 500X Urban 1.0 120HP Fire MT: Fiyatı: 321.900 TL
FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: Fiyatı 245.900 TL
FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: Fiyatı 257.800 TL
HONDA Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance: Fiyatı: 225.600 TL
HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Liste fiyatı 168.150 TL
HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Liste fiyatı 183.900 TL
HYUNDAİ Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli): Fiyatı 253.500 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli): Fiyatı 203.900 TL
HYUNDAİ Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): Liste fiyatı 261.400 TL
KİA PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik: Fiyatı: 184.900 TL
KİA RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: Fiyatı: 178.900 TL
KİA STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool: Fiyatı: 203.900 TL
KİA Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Fiyatı 265.500 TL
HONDA Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance: Fiyatı: 225.600 TL
HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Liste fiyatı 168.150 TL
HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Liste fiyatı 183.900 TL
HYUNDAİ Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli): Fiyatı 253.500 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli): Fiyatı 203.900 TL
HYUNDAİ Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): Liste fiyatı 261.400 TL
RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 169.900 TL
RENAULT Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: Liste fiyatı 181.900 TL
RENAULT Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg: Liste fiyatı 260.000 TL
RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: Fiyatı 232.000 TL
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