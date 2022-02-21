Asgari ücretlinin otomobil sahibi olması hayal

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Ekonomik kriz ve artan fiyatlar Türkiye’de tüm yurttaşları kasıp kavururken, ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidar sorumluluğu üzerine almayıp suçu sürekli başkasına atmaya devam ediyor. Hükümet artan fiyatlarla ilgili akla hayale gelmeyen bahaneler üretirken son dönemde en çok sığındığı bahane Türkiye’nin Avrupa’dan daha ucuz olduğu iddiası. Avro’yu TL’ye çevirdiğinizde ilk anda hükümetin yaptığı karşılaştırmada haklı olabileceğini düşünebilirsiniz. Örneğin akaryakıt fiyatlarını TL bazında karşılaştırdığınızda Avro bölgesinden en az 10 TL daha ucuza akaryakıt aldığımızı görebilirsiniz. Ancak hesaplamayı basit yöntemlerle satın alma gücü üzerinden yaptığımızda hükümetin bırakın haklı olduğunu düşünmeyi, ne kadar fakirleştiğimizi görerek canınız bir hayli sıkılabilir.

Küçük, aile, SUV ve lüks sınıfta gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de çok tercih edilen otomobil modellerinin otomatik şanzımanlı giriş modellerini ve güncel akaryakıt fiyatları üzerinden yurttaşların alım gücünü karşılaştırdık. Asgari ücret ve ortalama gelir üzerinden bu modelleri satın alabilmek için çalışılması gereken süreleri ve ne kadar akaryakıt alabileceğini ortaya koyduk. Verileri Eurostat, otomobil markalarının web siteleri, ülkelerin resmi rakamlarını birleştirerek oluşturduk. Örnek olarak da Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya, orta ekonomik güçteki Çekya ve Türkiye’nin geleneksel karşılaştırma rakibi Yunanistan’ı aldık.

Rakamların daha kolay anlaşılabilmesi için ihtiyaç olabilecek tüm yuvarlamaları ya da aynı konuya ait farklı olabilecek verileri hükümetimizin üretebileceği iddia ve bahaneler lehinde kullandık. Fakat sonuç Avrupa’nın satın alma gücü en düşük ülkelerinden biri olduğumuz ve otomobil sahibi olabilmemiz için ne kadar çok çalışmamız gerektiği gerçeğini değiştiremedi. Maalesef asgari ücretle çalışan bir Türkün küçük sınıfta bir otomobil alabilmesi için Alman işçiden 6, Çek ve Yunan işçiden 4 kat daha fazla çalışması gerekiyor. Zaten Eurostat’ın son yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de her üç kişiden birinin otomobil sahibi olması da imkânsız.