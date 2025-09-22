Beklenen model i30 satışa çıktı

Hyundai Türkiye, yenilenen yüzü, artan konfor özellikleri ve ideal sürüş deneyimi ile öne çıkan i30 modelini satışa sundu. Prime ve Comfort olarak iki donanım seçeneğine sahip i30, 140 beygir gücündeki 1.5 litrelik mild hibrit motorunu 7 ileri DCT şanzımanla birleştirerek özellikle şehir içi kullanımda daha düşük emisyon ve daha yüksek verimlilik elde ediyor. i30, geniş panoramik cam tavanıyla ferah bir iç ortam yaratırken, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemiyle de sürücülere farklı bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefonlar sisteme entegre olurken USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi de günlük kullanım kolaylığını artırıyor.

Hyundai’nin gelişmiş güvenlik teknolojilerini bir araya getiren Smart Sense donanımları da i30’da standart olarak sunuluyor. Ön çarpışma önleme asistanı, şerit takip ve şeritte kalma asistanları, akıllı hız limit asistanı ve arka yolcu veya eşya uyarısı gibi özellikler, sürücüyü her yol koşulunda destekliyor.