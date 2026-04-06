Çift marka dönemi

Türkiye pazarındaki etkinliğini artıran Çinli Chery Grubu, OMODA ve JAECOO markalarıyla yeni bir stratejik döneme girdi. “Gelecek Yeniden Şekillendi” temasıyla düzenlenen tanıtımda, grubun teknoloji ve yaşam tarzı odaklı yeni modelleri OMODA 7 ve yenilenen OMODA 5 satışa sunuldu. Otomotiv sektöründe geleneksel büyüme modellerinin dışına çıkarak kısa sürede küresel bir güç haline gelen OMODA & JAECOO, Türkiye’yi “kilit pazar” olarak konumlandırıyor. İstanbul’da düzenlenen tanıtımda, tek markalı yapıdan “çift marka sinerjisine” geçiş yapıldığı duyuruldu.

HEDEF YILLIK MİLYONLUK SATIŞ

Chery Otomobil Grubu Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, grubun küresel başarısına dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl 2.8 milyon araç satışına ulaştık ve dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldik. 1.3 milyonluk ihracat hacmimizle 23 yıldır üst üste Çin’in ihracat şampiyonuyuz” dedi. Turan, Türkiye’de 150 bine yakın Chery kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, önümüzdeki dönemde Exeed, Lepas ve Jetour gibi markaları da Türkiye pazarına sunmayı hedeflediklerini belirtti. Sadece üç yılda 64 pazara giriş yapan ve 1 milyon satış barajına yaklaşan OMODA & JAECOO, Avrupa’da da dikkat çekiyor. Birleşik Krallık’ta “Yılın Markası” ve “En İyi Fiyat/Performans Otomobili” gibi prestijli ödüller kazanan marka, 2026 yılı itibarıyla sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veriyor.