‘Çinli rekabeti’ ikinci elde fiyatları düşürdü

İkinci elin kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, elektrikli araçlar ile Çinli otomobil markalarının pazara yansıyan etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası, Avrupalı modelleri de rekabete zorlarken kur ve enflasyon etkisinden bağımsız olarak ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7 düşüş yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan şirketin yaptığı araştırmalara göre ikinci el elektrikli araçlar, pazarın yüzde 2.5’lik dilimini alırken tüketicilerin aklında halen birçok soru işareti bulunuyor, değer kayıpları 4-5 yaşındaki elektriklilerde yüzde 13’ü buluyor.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı yaklaşık 198 bine ulaşırken bu durum geçtiğimiz yıla göre yüzde 122’lik bir artışı temsil ediyor. 2024 yılında, ikinci el elektrikli araçların çevrimiçi satışları bir önceki yıla göre yüzde 127 artarak 18 bin adede ulaştığını aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “İkinci el elektrikli araç pazarı, sıfır elektrikli araç satışlarındaki hızlı artışa paralel olarak istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Henüz kesin ve net bir veri olmamasına karşı ikinci el pazarında elektrikli otomobillerin yüzde 2.5 seviyelerinde olduğunu tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de elektrikli araçların ikinci el piyasasında bazı belirsizlikler ve değer kaybı endişeleri ise devam ediyor. 2023 yılında Türkiye’deki elektrikli otomobiller, ikinci el piyasasında ortalama yüzde 4.14 değer kaybına uğradı. Karakaş, özellikle 4-5 yaşındaki modellerde bu kayıp yüzde 13’lere kadar çıktığını söylerken ikinci el elektrikli araç alırken batarya sağlığı, şarj altyapısı uyumluluğu, güncel yazılım ve servis geçmişi, menzil durumu, garanti kapsamı, satış ve servis ağı, kazasızlık durumu ile sigorta ve ÖTV gibi unsurlara dikkat etmenin önemine değindi.

Rekabetçi fiyat politikalarının, Avrupalı markaları da fiyat rekabetine yönlendirdiğini ifade eden Karakaş, “Chery, MG ve BYD gibi markaların sunduğu rekabetçi fiyatlar, sıfır araç alımlarını artırarak ikinci el araçlara olan talebi düşürdü. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarında marka ve modele göre yüzde 5 ile 10 arasında düşüşlere neden oldu” dedi.