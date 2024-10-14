Çok yönlü SUV tanıtıldı
Volkswagen, geniş iç hacmiyle dikkat çeken Yeni Tayron modelini tanıttı.
Beş veya isteğe bağlı olarak yedi koltuk seçeneği sunan bu geniş SUV, markanın premium segmentteki temsilcisi Touareg ile kompakt SUV segmentindeki Tiguan modeli arasında konumlandırılıyor.
Tayron, Life donanım seviyesinden başlayarak Elegance ve R-Line üst donanımlarıyla da müşteriyle buluşuyor. Bu donanımlar arasında 10 renkli ambiyans aydınlatması ve çok işlevli sürüş deneyim kumandası yer alıyor.
Tüm motorlar, otomatik çift kavramalı şanzıman (DSG) ile donatılıyor. Giriş seviyesindeki 150 beyir gücündeki eTSI motor bile yüksek teknolojili bir tahrik sistemi (48 V teknolojili mild hibrit) barındırıyor. Ayrıca, iki yenilikçi plug-in hibrit modelde elektrik ve benzinli motorların avantajları birleştirilmiş.
Bu motorlar, sırasıyla 204 beygir ve 272 beygir kombine güç sunuyor.
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