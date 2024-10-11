Çin ekonomisindeki zayıflık Volkswagen Grubu’nu etkiledi: Satış oranları 7,1 Düştü

Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:34

Güncelleme: 11.10.2024 - 16:34

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını içeren Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ve ocak-eylül dönemine ait araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Açıklamalara göre, Volkswagen Grubu’nun araç satışları temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 düşerek 2 milyon 343 bin 300 olarak kaydedildi.

Bu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in satışları da yüzde 6,6 azalarak 1 milyon 176 bin 400 oldu.

Alman üreticinin üçüncü çeyrek elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 düşüşle 189 bin 400’e geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatları ise yüzde 15 oranında düşerek 711 bin 500’e indi.

9 AYLIK SATIŞLARDA GERİLEME

Volkswagen Grubu’nun ocak-eylül döneminde toplam araç teslimatları, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 düşüşle 6 milyon 524 bin 300’e geriledi.

Aynı dönemde elektrikli araç satışları ise yüzde 4,7 azalarak 506 bin 500 olarak belirlendi.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri çerçevesinde tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sona erdirmesi, Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi yaratmıştı.