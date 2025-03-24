Volvo Trucks, en çok tercih edilen ağır ticari

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 06:52

Volvo Trucks, tarihinde ilk defa Avrupa bölgesinde en fazla teslimat gerçekleştiren 16 ton üzeri ticari araç üreticisi olarak 2024 yılını lider olarak tamamladı. 56.331 adetlik teslimata ulaşarak pazar payını yüzde 17.9 seviyesine getiren Volvo Trucks, 2024 yılı boyunca aldığı ödüller ve başarılarla adından söz ettirdi. 0 emisyonlu Volvo FH Electric ile “2024 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü kazanarak 2024’e giriş yapan Volvo Trucks, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı Euro NCAP’in ağır hizmet kamyonlarının güvenlik ve performansının ilk kez defa test edildiği değerlendirmede 5 yıldız kazanan ilk ve tek marka olma başarısına da erişti.

HEYECAN VEREN TASARIM

TÜRKIYE’DE Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markasının premium sedan modeli yeni MG7 bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’de olacak. Segmentinin en iddialı modellerinden biri olmaya aday MG7, performansı, şık “fastback” tasarımı, sportif detayları, ileri teknolojileri ve geniş yaşam alanıyla lüks sedan segmentine giriş yapacak.

MG7, gelişmiş bilgieğlence sistemi ve geniş yaşam alanıyla konforu yeniden tanımlıyor. 170 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoru ile MG7, güçlü ve akıcı bir sürüş sunarak premium sedan segmentinin önemli oyuncularından biri olarak konumlanıyor. Yeni model, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, aktif spoyler, Hunter LED farlar, 19 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor.

Elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7’nin kabininde üst düzey bir konfor sunuyor. Dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.

CHERY’NİN TÜRKIYE’DEKİ SATIŞLARI 100 BIN ADEDI AŞTI

Model, tüm MG ürün gamında olduğu gibi üst düzey bir güvenlik sunuyor. MG7, sahip olduğu sürüş modu seçme özelliği sayesinde, farklı yol koşullarında sürücünün ihtiyacı olan sürüş deneyimini elde etmesini sağlıyor.

CHERY’NIN TÜRKİYE’DEKI SATIŞLARI 100 BIN ADEDİ AŞTI.