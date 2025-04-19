Honda 3 yeni model satışa sundu: İşte fiyatlar...

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 19.04.2025 - 17:59

Honda'nın yenilenen motosiklet modelleri XL750 Transalp, NC750X ve X-ADV, farklı renk seçenekleri ve yeni teknik donanımlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 750 santimetreküp hacimli motora sahip modeller, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol ve arazi koşulları için tasarlandı.

HONDA 750 TRANSALP

XL750 Transalp, çift LED projektörlü farlara sahip yeni ön cephe ve geliştirilen DurabioTM ön vizörüyle dikkati çekiyor. Önceki versiyonda olduğu gibi sekiz supaplı paralel iki silindirli motor, 67,5 kilovat güç ve 75 Nm tork üretiyor. Dört standart sürüş modunun yanı sıra kullanıcı tanımlı mod ve beş aşamalı Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemiyle donatılan modelde, motor freni ve güç seviyesi üç kademede ayarlanabiliyor.

Yeni TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve USB soketi gibi özelliklerle desteklenen Transalp, 100 kilometrede ortalama 3,6 litre yakıt tüketimiyle 390 kilometre menzil sunuyor. Beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç renk seçeneği bulunan model 752 bin 750 liradan satışa sunuldu.

HONDA NC750X

NC750X modeli de çift ön disk fren ve yenilenen tasarımıyla öne çıkarken aynı zamanda renkli Durabio kullanılan ilk Honda motosikleti olarak öne çıkıyor. İyileştirilen 5 inçlik renkli TFT ekran, sol gidondaki içten aydınlatmalı dört yönlü anahtar aracılığıyla Honda RoadSync üzerinden akıllı telefon bağlantısına olanak tanıyor.

Toplam 23 litre hacimli bir depolama alanına sahip olan model, 745 santimetreküplük çift silindirli motor 58,5 beygir güç ve 69 Nm tork üretiyor.

ÇİFT KAVRAMALI OTOMATİK ŞANZIMAN

Euro 5+ uyumlu model 14,1 litre yakıt deposuyla 375 kilometre menzile ulaşabiliyor. Üç hazır ve iki kişiselleştirilebilir sürüş modu ile üç kademeli HSTC sistemi bulunan model, hem manuel hem Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) seçeneği ile satışa sunuluyor.

Haki, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip modelin manuel versiyonu 650 bin lira ve DCT versiyonu 695 bin lira fiyatıyla satışa sunuldu.

HONDA X-ADV

Honda'nın İtalya'da geliştirilen X-ADV modeli, yeni tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla dikkat çekiyor. Çift LED farlar, hız sabitleme sistemi ve yeni ayarlanabilir ön vizör gibi özelliklerle donatılan modelde sele altı 22 litrelik saklama alanı ve USB-C soketi de bulunuyor. 58,5 beygir güç ve 69 Nm tork üreten motoru ile Euro 5+ normlarına uygun olan X-ADV, dört farklı sürüş modu ve kişiselleştirilebilir kullanıcı modu sunuyor.

Üç kademeli HSTC sistemi ve optimize edilen DCT ile donatılan model, 3,6 litre/100 kilometre tüketimle 360 kilometre üzerinde menzil sağlıyor. Siyah, beyaz, gri ve özel seri sarı olmak üzere dört renk seçeneği bulunan X-ADV, 893 bin lira fiyatla satışa sunuldu.