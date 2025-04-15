Tesla'da tarihin en büyük geri çağırması! Milyonlarca araç etkilenecek...

GERİ ÇAĞIRMA YA DA TAZMİNAT

Bu nedenle, Tesla'nın tüm HW3 araçlarındaki bilgisayarları değiştirmesi ya da en azından araçların “otonom sürüş için gerekli tüm donanıma” sahip olduğunu yanlış bir şekilde iddia ettiği için sahiplerine tazminat ödemesi gerektiğine dair güçlü bir argüman var.