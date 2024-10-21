İki Türk, 3,6 Milyon Euro'ya Ferrari F80 aldı: Tescil için 3 Ferrari parası daha ödeyecekler!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:52

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:52

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Ferrari F80, dünya çapında büyük ses getirdi. İtalyan otomobil devinin bu yeni hiper otomobili, 3,8 milyon euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş ve sadece 799 adet üretileceği açıklanmıştı. Şimdi ise Ferrari F80 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı: İki Türk vatandaşı bu eşsiz otomobili satın aldı.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin açıkladığı bu bilgi, lüks otomobil meraklıları arasında heyecan yaratırken, Türkiye’de tescil sorunu nedeniyle olayın başka bir boyutu da gündeme geldi. Aracı satın alan Türk vatandaşlarının Ferrari F80’i Türkiye’de tescil ettirmesi beklenmiyor. Çünkü bu durumda, araç sahiplerinin fazladan 3 Ferrari F80 parası daha ödemesi gerekecek! Yani tescil işlemi için ödenecek vergi ve diğer masraflarla birlikte bu rakam 11,5 milyon euro’yu bulacak.

FERRARİ F80’İ TÜRKİYE'DE TESCİL ETTIRMEK 11,5 MİLYON EURO!

Ferrari F80’i Türkiye’de kullanabilmek için yaklaşık 11,5 milyon euro ödemeyi göze almak, pek çok kişi için akıl almaz bir durum. Bu yüksek maliyet nedeniyle, araç sahiplerinin otomobili Türkiye dışında kullanmayı tercih etmeleri bekleniyor.

Ferrari’nin bu yeni gözdesi, 799 adetle sınırlı üretim yapılacak olması ve 3,8 milyon euro’dan başlayan fiyatıyla, sadece en özel müşterilere hitap ediyor. Ferrari F80, gücü ve tasarımıyla hiper otomobil kategorisinde lüks ve performansı zirveye taşıyor.