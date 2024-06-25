Ferrari yeni fabrikasını açtı: Elektrikli modeller burada üretilecek! İşte beklenen fiyatlar ve tarihi...

FABRİKA BÖLÜMLERİ

Ferrari, e-binada otomobillerin yanı sıra içten yanmalı motorlarını, hibridize motorlarını, elektrik motorlarını, yüksek voltajlı bataryalarını ve akslarını da üretecek. 25 metre yüksekliğinde ve toplam 42 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayan yeni fabrika, genel sistemler için bir alt kat, araç montajı ve lojistik için bir zemin kat, genel sistemler ve ofisler için bir asma kat ve araç montajı, motorlar ve bileşenler için ikinci bir kattan oluşuyor. Fabrika personeli 300'den fazla işçiden oluşuyor.