Ferrari yeni fabrikasını açtı: Elektrikli modeller burada üretilecek! İşte beklenen fiyatlar ve tarihi...
Ferrari, İtalya Maranello'da önümüzdeki yıldan itibaren ilk elektrikli modelini ve bu model için gerekli sürücü ve bataryaları üreteceği fabrikasını açtı. İtalyan üretici burada içten yanmalı motorlu spor otomobiller üretmeye de devam edecek. Fabrikanın açılışına İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katıldı.
Ferrari, İtalya'nın Maranello (Modena Eyaleti) kentinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Ferrari Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Piero Ferrari ve Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'nın katılımıyla 'e-bina' olarak adlandırılan yeni fabrikanın açılışını yaptı. İsmi özel bir elektrikli araç üretim tesisi olduğunu düşündürebilir, ancak Ferrari burada içten yanmalı motorlu (İYM) otomobiller ve hibritler de üretmeyi planlıyor.
HİBRİT MODELİN TESTİ BAŞLADI
Ferrari e-binada Purosangue ve bir PHEV olan SF90 ile test üretimine başladı. İngiliz yayın organı evo'da yer alan bir rapora göre, Ferrari 2025 yılında yeni fabrikada mevcut modellerden başlayarak seri üretime geçmeyi planlıyor. Rapora göre, şirketin ilk elektrikli otomobili 2025'in sonlarında piyasaya çıkacak ve 2026'da montaj hattından çıkmaya başlayacak.
FABRİKA BÖLÜMLERİ
Ferrari, e-binada otomobillerin yanı sıra içten yanmalı motorlarını, hibridize motorlarını, elektrik motorlarını, yüksek voltajlı bataryalarını ve akslarını da üretecek. 25 metre yüksekliğinde ve toplam 42 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplayan yeni fabrika, genel sistemler için bir alt kat, araç montajı ve lojistik için bir zemin kat, genel sistemler ve ofisler için bir asma kat ve araç montajı, motorlar ve bileşenler için ikinci bir kattan oluşuyor. Fabrika personeli 300'den fazla işçiden oluşuyor.
ELEKTRİKLİ FERRARİ FİYATI
Reuters'in yakın tarihli bir raporuna göre, ilk Ferrari elektrikli otomobilin fiyatı opsiyonlardan önce en az 500 bin Euro olacak. Bir Ferrari'nin ve birçok rakip lüks elektrikli aracın 2024'ün ilk çeyreğindeki ortalama satış fiyatı 350 bin Euro civarındaydı, bu da bu modelin premium bir konumda olacağını gösteriyor. Şirket 2023'te sadece 13.663 araç sattı ve 2024'te ilk çeyrekte 3 bin 560 araç satışı kaydetti.
Ferrari 296 GTB
ELEKTRİKLİ FERRARİ TÜRKİYE FİYATLARI
Modelin Türkiye'de vergiler eklendiğinde fiyatı 960 bin Euro'ya çıkıyor (Bugünkü kur ile 33 milyon 868 bin 800 TL'ye geliyor). Bu da şu anda içten yanmalı Ferrari modellerinden ikinci el 2022 Ferrari F8 ve 2022 Ferrari 296 GTB ile benzer bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.
İKİNCİ ELEKTRİKLİ ŞİMDİDEN GELİŞTİRİLİYOR
Gelişmelerden haberdar olan bir kişi Reuters'a yaptığı açıklamada, e-binanın Ferrari'nin yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 20 bin araca çıkarmasına yardımcı olabileceğini, ancak bu yıllık üretim seviyesine ulaşmak istemeyebileceğini söyledi. Kaynak ayrıca, ikinci Ferrari EV'nin erken geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, şirketin yıllık üretimindeki olası bir artışın yalnızca genişletilmiş bir ürün yelpazesinin sonucu olacağını, çünkü model başına üretimin belirli bir sınırda kalmasını istemeye devam ettiğini sözlerine ekledi.
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