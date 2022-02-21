ikinci el otomobil piyasası şubatta geriledi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Aralık 2021’in ikinci yarısında döviz fiyatlarının fırlamasıyla ikinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelmişti. Yılın ilk üç çeyreğinde deyim yerindeyse uçuşa geçen fiyatları, 0 km otomobillerdeki arz sıkıntısı ve sürekli yükselen fiyatlar körüklemişti. Pandeminin başından beri altın çağını yaşayan ikinci el piyasası şubatta çok sert bir fren yaptı. Gelin bunun sebeplerine bakalım...

Sektör paydaşlarından edindiğim verilere göre Aralık 2021’den bugüne, ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş ortalama yüzde 15’i buldu. Bazı kurumsal ikinci el otomobil firmaları düşüşün yüzde 18’e ulaştığını söylüyor. Ocak ayındaki ortalama düşüş ise yüzde 12 olarak açıklanmıştı. Ocakta biraz hareketlenen pazarın şubatta durma sebepleri arasında BDDK tarafından açıklanması beklenen kredi vadeleri ve kullanılabilecek kredi oranları düzenlemesi bulunuyor. Yaklaşık 10 gündür piyasa bu açıklamayı bekliyor. Ayrıca kredi faizlerinin düşmesine yönelik bir beklenti de mevcut. Bu beklentiye giren tüketicilerin bir kısmı birikimlerini dövize endeksli mevduat uygulamasıyla değerlendirme yoluna gitti. Bu da ikinci ele ilgiyi bir miktar azalttı.

Son iki yıldır ikinci el otomobili yatırım aracı gibi gören tüketiciler de ikinci elde fiyatların düşmeye başlamasıyla alımdan vazgeçiyor. Tabii ki alım gücünün düşmesi de etkenlerden biri. Yüksek enflasyon, elektrik ve doğalgaza gelen yüksek zamlar, yaşamı gittikçe zorlaştırırken otomobil piyasasının bu gidişattan etkilenmemesi düşünülemez. O halde ocak ayında satılan bu kadar 0 km otomobili kim aldı, sorusu da gelebilir. Ocak ayında engellilere sağlanan ÖTV muafiyetli satışlarda patlama yaşandı. Ayrıca iki yıldır arz sıkıntısı nedeniyle filolarını yenileyemeyen kiralama şirketleri de ocakta yoğun alım yaptı. Benzer bir durum şubatta da yaşanıyor. Dolayısıyla perakende müşterisi sanıldığı kadar fazla değil.

Kazasız günler dilerim...