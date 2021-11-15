Mazda CX-5'e 'yandan çarpışma' testinde tam not
ABD'li Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), 20 farklı marka ve modelin yer aldığı yeni yandan çarpışma testlerinde, Mazda'nın kompakt sınıftaki SUV temsilcisi CX-5'i en yüksek nota layık gördü. Yeni test sürecinde bariyer ağırlığı bin 500 kg'den bin 900 kg'ye, çarpışma hızı ise 50 km/s'den 60 km/s hıza çıkarılarak çarpışma enerjisi tam yüzde 82'i artırılmasına karşın Mazda CX-5, 20 model arasında testten başarıyla ayrılan tek otomobil oldu.
Gerçek sürüş koşullarına uygun zorlu güvenlik testleriyle bilinen, ABD'li enstitü Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), geçtiğimiz günlerde kompakt sınıfta yer alan 20 farklı marka ve modelde SUV temsilcisini yandan çarpışma testlerine tabii tuttu. Bir önceki test programına göre daha ağır koşullarda ilk kez gerçekleştirilen testlerde Mazda CX-5, mümkün olan en yüksek nota layık görülen tek otomobil unvanıyla, testin tek geçer not alan otomobili oldu.
ÇARPIŞMAYA AŞIRI DERECEDE YÜKSEK BİR DAYANIM GÖSTERDİ
Yeni yandan çarpışma testlerinde, ortaya çıkan enerjiyi yüzde 82 oranında artıracak şekilde bariyer ağırlığı bin 500 kg'den 1bin 900 kg'ye, çarpışma hızı ise 50 km/s'den 60 km/s hıza çıkarıldı. Ayrıca B sütununa çarpacak bariyerin tasarımı modern SUV ve kamyonetlerin ön tasarımını yansıtacak şekilde yeniden şekillendirildi.
IIHS uzmanları, testlerin ardından "En iyi performansı gösteren test otomobilimiz CX-5 oldu. Kompakt SUV'un şasisi yanal darbeye aşırı derecede yüksek bir dayanım gösterirken, hava yastıkları da işini çok iyi yaparak test mankeni sürücü ve yolcuların başlarını korumakta başarı gösterdi. Yaşam alanında çok küçük deformasyonlar gözlemledik; bu da olası kaza senaryolarında küçük yaralanmalar anlamına geliyor. Gelecekte tüm otomobillerin güvenlik performansını bu şekilde görmek istiyoruz." dedi.
Tamamen bağımsız bir kuruluş olan IIHS'nin bu yıl en yüksek puanı TOP SAFETY PICK+ unvanına layık görülen Mazda3, Mazda6, Mazda CX-3 ve Mazda CX-30'un ardından CX-5 de aynı unvanı kazanmış oldu.
2022'DE CX-5'E BİR DİZİ TEKNOLOJİ DOPİNGİ GELİYOR
Önümüzdeki yıl yollarla buluşacak olan, test edilen otomobilin daha geliştirilmiş versiyonu yeni CX-5'te, bir dizi yenilikçi i-Activsense güvenlik asistanları görev alacak. Yeni CTS teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte gaz, fren ve direksiyon kontrolünü sürücüden alarak daha huzurlu bir sürüş deneyimi sunacak kompakt olan SUV'da, daha keskin bir görüş sağlayacak güncellenmiş adaptif LED farlara da yer verilecek.
Ayrıca yeni modelde tek dokunuşla farklı sürüş modlarına geçiş imkanı veren Mi-Drive sistemi de kullanıma sunulacak.
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