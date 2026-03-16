OMODA 5 Ultima Türkiye’de

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken yeni OMODA 5 en üst donanım seviyesi olan Ultima versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Farklı tasarımı, akıllı teknolojileri, güvenlik donanımları, premium detaylar ile desteklenen etkileyici konforu ve performansıyla öne çıkan OMODA 5 Ultima ile birlikte, markanın premium segmentte konumlandırdığı ve ay sonunda satışa sunulacak yeni modeli OMODA 7 de galerilerde sergilenmeye başladı.

İlk etapta model gamının en üst seviyesi olan OMODA 5 Ultima versiyonu ile mart ayına özel 2 milyon 120 bin TL lansman fiyatı ile satışa çıkıyor. Markanın fütüristik ve sanatsal tasarımı ileri teknolojiyle birleştiren modeli OMODA 7, 15.6 inçlik 2.5K ultra HD Star -track kayar ekranıyla, Türkiye pazarında benzersiz bir özellik olarak insan-makine etkileşimini yeni bir seviyeye taşıyor.

OTOMOBİL ÜRETİMİ YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2026 yılının ilk iki aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 2 azalarak 215 bin 284 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk iki aylık dönemine göre yüzde 15 düşüş yaşanan otomobil üretimi ise 120 bin 823 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 218 bin 703 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, yılın ilk 2 ayında üretim yüzde 20, ağır ticari araç grubunda yüzde 35 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 19 artış gösterdi. 2025 yılının ilk 2 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 17, ağır ticari araç pazarı yüzde 6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19 büyüdü. Yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9, otomobil ihracatı ise yüzde 23 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 144 bin 357 adet, otomobil ihracatı ise 72 bin 150 adet düzeyinde gerçekleşti. 2026’nın iki aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 168 bin 595 adede ulaştı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 gerileyerek 130 bin 831 adetten kapandı.

Uludağ Otomotiv İhracatçı Birlikleri (OİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde otomobil ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1.7 milyar dolar oldu. OİB verilerine göre, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 12 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.

ELEKTRİKLİ PERFORMANSI İLE YENİ OPEL CORSA GSE

Opel, tamamen elektrikli performans modellerini kapsayan GSE ürün gamını yeni Corsa GSE ile genişletmeye hazırlanıyor. Markanın en çok satan modellerinden biri olan Corsa’nın yeni versiyonu, sportif tasarım detayları ve tamamen elektrikli altyapısıyla dikkat çekiyor. Mokka GSE’nin ardından tanıtılan model, yüksek performansı günlük kullanım pratikliğiyle bir araya getirerek kompakt sınıfta yeni bir alternatif sunmayı hedefliyor. Elektrikli ve emisyonsuz sürüş karakteriyle öne çıkan yeni Opel Corsa GSE’nin 2026 yılı içerisinde satışa sunulması planlanıyor.

KAREA İLK MODELİ FİT’İ TANITTI

Türkiye’nin otomotiv kalıp üreticilerinden Karel Kalıp, tamamen yerli ekonomik elektrikli mikromobilite markası Karea’nın ilk modeli olan Fit’i “Bindiğin gibi değil” sloganıyla tanıttı. M0 segmentinin ilk modeli olan Karea Fit, geniş yaşam alanı, 184 litrelik bagaj hacmi, klima ve multimedya sistemiyle binek araçların tüm özelliklerini taşıyor. Günlük kullanımda alışverişten kısa şehir içi yolculuklara kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kullanım alanı sunan araç, saatte 90 kilometrelik maksimum hızı, köprü ve otoyol kullanımına uygun altyapısıyla şehir içi ve çevresindeki ulaşım ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor.