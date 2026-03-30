OMODA’dan Türkiye çıkarması

Küresel otomotiv pazarının yükselen oyuncularından OMODA, Türkiye’deki varlığını yeni bir boyuta taşıyor. “Gelecek Yeniden Şekillendi” temasıyla düzenlenen görkemli lansmanla marka, JAECOO ile yollarını ayırarak OMODA & JAECOO çatısı altında çift marka stratejisine geçiş yaptığını duyurdu. Bu hamle, markanın Türkiye’yi küresel ölçekte bir merkez olarak konumlandırma hedefinin altını çiziyor.

Etkinliğin yıldızı, markanın yeni amiral gemisi OMODA 7 oldu. Mart ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıkan model, “Neo” donanım seviyesi ve lansmana özel 2 milyon 680 bin TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu. Ticari kullanıcılara yönelik 600 bin TL’ye 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla desteklenen araç, teknoloji ve tasarım odaklı SUV segmentinde dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

“Art in Motion” tasarım felsefesiyle şekillenen OMODA 7, 1.6 litrelik TGDI motoruyla 145 beygir güç üretirken, 100 kilometrede 7.3 litrelik karma yakıt tüketimiyle verimlilik vaat ediyor. Aracın iç mekânında yer alan 15.6 inçlik 2.5K ultra HD kayar ekran ve SONY ses sistemi, kullanıcı deneyimini dijital bir yaşam alanına dönüştürüyor. 4450 mm uzunluğu ve 614 litrelik geniş bagaj hacmiyle model, hem şehir içi manevra kabiliyeti hem de aile kullanımına uygun genişlik sunuyor.

YENİ OMODA 5 İLE ÇEŞİTLİLİK

Lansmanda ayrıca, ürün gamının güçlü temsilcisi yeni OMODA 5 Ultima versiyonu da sergilendi. Teknoloji odaklı bu model, 2 milyon 120 bin TL’lik indirimli lansman fiyatı ve 300 bin TL’ye 6 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneğiyle rekabete dahil oldu. Gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ve 540 derecelik görüş sistemiyle donatılan her iki model de Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedefliyor.