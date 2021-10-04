Şarj edilebilir Hibrit Renegade Türkiye’de

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Renegade 4xe, sınıfının en iyi off-road kabiliyetinin yanında; şehiriçi kullanımda 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menziliyle ve iki saatten az sürede şarj olabilmesiyle de gereksinimlerini karşılıyor. Hibrit modda, 100 kilometrede yaklaşık 2.1 litre tüketimi sunan Renegade 4xe, kilometrede 50 gramdan az karbondioksit salımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor.

Renegade 4xe’nin altı vitesli otomatik şanzımanlı 1.3 litrelik turbo benzinli motorunda; 240 beygir güç üretim kapasitesi bulunuyor. Renegade 4xe, biri önde ve biri arka aksta olmak üzere 60 beygirlik elektromotorla eşleştirilen ve 11.4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. Bu motor kombinasyonu, teknoloji ve güvenlik özelliklerini, bataryanın sürüş sırasında sadece içten yanma motor tarafından iletilen tahrik ile şarj etmesini sağlayan e-save modu ile hareket halindeyken akü şarj etmeye devam eden e-costing fonksiyonuyla birleştiriliyor. İki saatten kısa sürede şarj imkânı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Renegade 4xe ile kullanıcılara sunuluyor.

Renegade 4xe’de yer alan 8.4 inç UconnectTM Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna da izin veriyor. Renegade 4xe; 27.7 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik uzaklaşma açısı, 17.6 derecelik tepe açısı, 20 cm yerden yükseklik gibi değerlerle sınıfının en iyi arazi becerilerini sergiliyor. Renegade 4xe, Jeep Active Drive Low ve dört farklı sürüş moduna sahip Jeep Selec-Terrain çekiş kontrol sistemi ile birlikte çalışıyor. Günlük sürüşler için ideal olan standart Auto mod, sürekli çekiş yönetimi sağlıyor. Sport modu, sportif sürüş performansı için hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru kullanıyor. Snow modu ise yolda ya da arazide, karla kaplı düşük tutunma seviyesine sahip yüzeylerde kullanılıyor. Sand/Mud, maksimum tutuş sağlamak için çamur veya kum gibi düşük tutunma seviyesine sahip yüzeylerde kullanılıyor.

Renegade 4xe, Türkiye’ye 705 bin TL’lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited donanım seviyesiyle; sipariş üzerine getirilecek.

CUPRA’DA ŞEHİRLİ ASİ: CUPRA URBANREBEL KONSEPT

CUPRA, radikal bir tasarıma sahip konsept otomobili UrbanRebel’i tanıttı. Otomobil markanın 2025 yılında pazara sunacağı şehiriçi kullanıma uygun elektrikli otomobilin tasarım dili hakkında da ipuçları veriyor. CUPRA konsept otomobili UrbanRebel ile şehiriçi kullanıma uygun elektrikli otomobillere radikal bir yorum getiriyor. Tamamen elektrikli bir yarış otomobilini, sürdürülebilirlik, performans ve dijital çağın etkilediği heyecan verici estetikle birleştiriyor. Otomobil toplam 4.080mm uzunluk, 1.795mm genişlik ve 1.444mm yüksekliğe sahip yarışçı görünümüyle dikkat çekiyor. CUPRA UrbanRebel Konsept sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.2 saniyede çıkabiliyor.

TAYSAD, ‘ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GÜNÜ’ ETKİNLİK SERİSİNİN İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), “Elektrikli Araçlar Günü” etkinlik serisinin ilkini gerçekleştirdi. TAYSAD üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte; otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon süreciyle birlikte bu süreçte kritik bir öneme sahip olan tedarik endüstrisindeki riskler ve fırsatlar mercek altına alındı. Etkinliği değerlendiren TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Akıllı, Çevreci, Sürdürülebilir Çözümler” sloganıyla çalışmalarına yön verdiklerini belirterek “Tüm çalışmalarımızda, sektördeki teknolojik dönüşümü merkeze koyuyoruz ve bunu sadece anlatmakla kalmıyor, üyelerimizin bu yeni teknolojilere dokunmalarını ve incelemelerini sağlıyoruz. Böylece tüm üyelerimizin elektrifikasyon sürecini içselleştirmelerini istiyoruz” dedi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan da “Tedarik sanayisi elektrifikasyon ve otonom konusunda hareketlenmez ise şu anda Türkiye’deki araç üreticilerinin ürettiği araçlardaki yaklaşık yüzde 70-80 aralığındaki yerli parça oranının yüzde 20’lere kadar düşme riski var. Bu çok ciddi bir sıkıntı” diye konuştu. Arsan Danışmanlık kurucu ortağı Yalçın Arsan ise “Artık bu süreç kalıcı global bir dönüşüm. Tedarik sanayisi olarak, bu değişimi öngörüp doğru bir şekilde hayata geçirmek için vaktimiz var. Yeter ki bu değişimi dikkate alalım” açıklamasını yaptı.

YENİ MERCEDES-MAYBACH S-SERİSİ TÜRKİYE’DE

Autoshow 2021’de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, ekim ayından itibaren satışa sunuluyor. Maybach S-Serisi, S-Serisi’nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun dingil mesafesiyle iç yaşam alanını genişletiyor. Çift renk uygulamalı yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin ayrıca C sütununda sabit bir üçgen pencere de bulunuyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, elektrikli arka kapılarla da donatılabiliyor. Maybach ile sunulan sol ve sağ taraftaki konforlu koltuklar ve Şoför Paketi, Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin dikkat çeken özelliklerinden. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkada MBUX İç Mekân Yardımcısı ile satın alınabiliyor. Sistem kullanıcının bakış yönünü, el hareketlerini ve vücut dilini yorumlayarak otomatik araç fonksiyonlarında yardımcı oluyor. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, tavan döşemesindeki 3D lazer kameralar yardımıyla arka yolcuların jest ve hareketlerini de kaydedebiliyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin arka çamurluk içlerinde ek yalıtım köpüğü kullanılırken arka yolcuların baş hizasında bulunan C sütunundaki ek sabit üçgen pencerede daha kalın lamine cam kullanılıyor. Bunun dışında, özel gürültü önleyici köpük ile desteklenen lastikler de sunuluyor. Aktif sürüş gürültü önleyicisi, markada bir ilk olarak kullanıma sunuluyor. Sistem, karşı ses dalgaları üreterek iç mekândaki istenmeyen, düşük frekanslı sesleri azaltıyor. Bunun için Burmester Yüksek Performanslı 4D Surround ses sisteminin bas hoparlörleri kullanılıyor.

CITROËN Ë-C4 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE’DE!

Kompakt hathback sınıfında kendine özgü tasarımıyla fark yaratan yeni Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Citroën’in Türkiye yollarıyla buluşturacağı ilk yüzde 100 elektrikli otomobil modeli olacak olan ë- C4, Avrupa’da elektrikli araç pazarının iddialı modelleri arasında yer alıyor. Öyle ki yılın ilk altı ayında Avrupa kompakt elektrikli hatchback sınıfından aldığı yüzde 8’lik payla Avrupa’nın en çok satan üçüncü modeli ë-C4 oldu. Sahip olduğu özgün tasarımı, segmentinin çok ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkatleri çeken ë-C4’te 100 kW (136 beygir) gücünde tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. ë-C4’ün verimli bataryaları toplamda 350 kilometre sürüş menzili sunuyor. Citroën’e özgü Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni ë-C4, Citroën Advanced Comfort programı kapsamında da sürüş konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor.