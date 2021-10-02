Cumhurbaşkanına tütün ve otomobilde ÖTV oranlarını artırma yetkisi veriliyor

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

AKP, yeni yasama yılının açılışını “vergi torbasıyla” yaptı. “YouTuber” olarak isimlendirilen sosyal medya üzerinden gelir elde edenler ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerden yüzde 15 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanına tütün ve otomotivde ÖTV oranlarını üç katına kadar artırma yetkisi de veriliyor. Gerekçe olarak “tütünle mücadelede etkinliğin artırılması ve otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmaları” gösterildi. ATV ve UTV olarak adlandırılan araçlar da otomobillerle aynı kapsamda vergilendirilecek.

64 MADDELİK ‘TORBA’

Tatil sonrası Meclis’in açıldığı gün 64 maddelik “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. Teklifte yer alan temel düzenlemeler özetle şöyle:

- 850 bin civarındaki küçük esnafın kazançları, gelir vergisinden istisna olacak.

- İnternette sosyal medya üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin (YouTuber) elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak. Elde ettikleri hasılatlar üzerinden vergilendirilecekler. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için bankada hesap açılması ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı aranacak. Bankalar, hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak. Bu tutar devlete aktarılacak.

YETKİ ÜÇE KATLANDI

- Cumhurbaşkanının ÖTV oranlarını belirleme yetkisi yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı bazı mallara ilişkin oranlarda daha fazla artış yapabilecek. Asgari maktu vergiyi sigara, puro gibi tütün mamullerinde üç katına kadar artırabilecek. Araçlarda ÖTV oranları ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarında da üç katına kadar artış yapabilecek. Cumhurbaşkanı, binek otomobiller ile insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için de farklı matrah grupları oluşturabilecek, matrah grupları ve motor gücüne göre farklı oranlar belirleyebilecek. Traktörler, ATV (her türlü arazide kullanılan araç), UTV (çok amaçlı hizmet aracı) ve motorlu karavanlar da otomobillerin bulunduğu listeye dahil edildi.