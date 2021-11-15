Yeni teknolojileri ile Mercedes-Benz C serisi Türkiye’de

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Mercedes-Benz C-Serisi, kısa zaman önce yeni nesline kavuştu. 1982’den bu yana C-Serisi adı altında satılan bu model, W206 kodlu nesliyle ülkemize de giriş yaptı. Yeni nesil S-Serisi’nden bir hayli ilham alan bu model, ülkemizde ilk olarak sedan gövde tipi, tek motor ve tek donanım seçeneği ile satışa sunuldu.

Güçlü motor faktörüne ek olarak yeni C-Serisi, standart olarak 9.5 inç boyutunda gelen, opsiyonel olarak da 11.9 inç’e yükseltilebilen dikey ekranı ve yepyeni konsol tasarımıyla da dikkatleri çekiyor. Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat profilini andıran mimaride uçak motoru benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları ve gösterişli dekoratif yüzeyler, kalite algısını ve sportifliği güçlendiriyor. Göstergenin ve orta ekranın 6 derece kadar eğimli yapısı sürücü odaklı ve sportif bir görünüm sağlıyor. Kabin içerisindeki dijitalleşme orta konsolda da devam ediyor. Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü 11.9 inçlik dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor.

TURBO DOPİNGİ

Mercedes-Benz’in yeni nesil C-Serisi, C200 Edition 1 AMG adlı donanım paketi, 204 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve 9G Tronic şanzıman ile yer alıyor. 1.5 litrelik turbo benzinli ve güçlü bu motorun diğer özelliklerini ise 0-100 kilometre hızlanma değerinin 7.1 saniye ve maksimum süratinin saatte 241 kilometre olduğunu belirtebiliriz. Yakıt tüketimi de ortalama 100 kilometrede 6.6 litre olarak belirtilmiş.

Yeni C-Serisi’nde 20 beygir ek güç ve 200 Nm fazladan tork kullanımı sunan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli motor ilk kez kullanıma sunuluyor. Enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla benzinli motor çok daha verimli bir yapı ortaya koyuyor.Yeni turbo beslemesi, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildi. Teknolojinin seri üretime aktarılması, performans ve verimlilik konularında tamamen yeni standartlar belirliyor.

ÜRETİM 1 MİLYON ADEDİ AŞTI

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) ocak-ekim verilerini açıkladı. İlk on ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde üç artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde iki oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-ekim döneminde toplam ihracattan yüzde 13.1 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk on ayını lider tamamladı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 59, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

MG EHS GEMİDEN İNMEDEN 40 ADET SATILDI

İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), eylül ayında ön satışına başladığı ilk şarj edilebilir hibrit modelini Türkiye yollarına çıkarmaya başladı.

Yeni MG EHS’in Türkiye’de satışa sunulması ile birlikte yoğun bir ilgi ile karşılaştığını vurgulayan MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “MG markasının yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV çizdiği başarılı satış grafiğini ekim ayında da sürdürürken, Türkiye’nin en çok satan ilk beş elektrikli otomobili arasına girme başarısını gösterdi.

EHS PHEV modelimizden ise henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden 40 adet satıldı. Bu sene sonuna kadar 100 adet MG EHS PHEV’i sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

OPEL MOKKA-E “ALTIN DİREKSİYON” ÖDÜLÜ KAZANDI

Elektrikliye geçiş hamlesine hız kesmeden devam eden Alman üretici Opel, batarya elektrikli Mokka-e ile Alman Auto Bild dergisinin her yıl düzenlediği “Altın Direksiyon Ödülleri” kapsamında 25 bin Avro Altındaki En İyi Otomobil seçildi. Elektrikli ulaşımın öncü markalarından Opel, Corsa-e’nin ardından Mokka-e ile de otomotiv endüstrisinin en prestijli ödüllerden biri olan “Altın Direksiyon Ödülü”ne hak kazanarak bu alandaki başarısını perçinliyor.

Dahası, otomobil ödüllerinde köklü bir başarı geçmişine sahip olan Opel, şimdiden 19 adet “Altın Direksiyon Ödülü”nü müzesine götürmüş durumda.

EN PERFORMANSLI GSX



Suzuki motosiklet ürün yelpazesinin en performanslı serisi olan GSX ailesine bir yenisini daha ekledi. Ailenin yenilenerek Türkiye pazarına giren güçlü üyesi GSX-S1000’in ardından yepyeni bir yapıya sahip olan sport-touring versiyonu artık Türkiye’de. GSX-S1000GT, konfor, kontrol edilebilirlik ve bağlanabilirlik özelliklerine ek olarak stiliyle GT (Grand Tourer) unvanına yakışır bir sport touring deneyimi sunmak için, 999 cc’lik motor hacminin yarattığı performansla birleşiyor. 152 beygirlik güce sahip GSX-S1000GT 229.900 liralık fiyatı ile Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor.