0 KM Pazarı Daralmaya Devam Ederken 2.El Oto’da Erken Bahar Mı?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:23

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:26

2025 yılı Şubat ayı 0 km otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adet oldu. Aylık bazda gerçekleşen azalışa rağmen sektörün yıl sonu için satış rakamı beklentisinin 1,1 milyon adet olduğu ifade edilmektedir. Genel satışlarda düşüşe rağmen, elektrikli otomobil satışlarındaki artış öne çıktı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41,1 artarak yüzde 9 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 259,1 artarak yüzde 3,6 paya sahip oldu.

0 km araç pazarındaki düşüşe karşın, 2. el oto pazarında ise 15 yaş ve 350.000 km’ye kadar araçların satışları bir önceki yılın aynı ayına göre uzun yıllar içerisindeki istikrarlı trendini sürdürerek %18 oranında arttı. Stokta kalma süresi ise geçen ay ile aynı seviyede kalarak 51 gün olarak gerçekleşti.

Bireysel müşteriler şubat ayında da, altın fiyatlarında yaşanan istikrarlı yükselişi araç alımlarını finanse etmek için değerlendirirken, alımlarda araç değerine göre çok yetersiz kalan kredi kullanım sınırlamalarını aşmaya yönelik olarak senetli sistemleri ve kredi kartlarını tercih etmeyi sürdürdüler.

Rapordaki verilere göre;

YENİ GİREN MARKALAR VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ 2. EL ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINI BÜYÜTÜYOR

Geçtiğimiz aya göre %33 daha fazla 2.el elektrikli araç satışının gerçekleştiği Şubat ayında 3.536 adet araç satışı gerçekleşti. Son 6 aylık veriler incelendiğinde pazara yeni giren modeller ile birlikte elektrikli araç satışında %40'lık artış gözlemlendi.

İKİNCİ EL PAZARINDA STOKTA KALMA SÜRELERİ PARALEL SEYREDİYOR

İkinci el araç piyasasında stokta kalma süreleri genel olarak sabit kaldı. 2025 Ocak ve Şubat ayları karşılaştırıldığında, pazar genelinde, binek ve ticari araç segmentlerinde stok sürelerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Pazar ortalaması 51 gün, binek araçlarda 52 gün, ticari araçlarda ise 46 gün olarak sabit kaldı.

YILIN İLK AYINDA GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA 2. EL ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında, 2. el araç satışları geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Ocak ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %9 yükselirken, Şubat ayında bu artış %18’e ulaştı. 2025 Şubat ayında ise geçen aya göre %6'lık artış gözlemlendi.

SON 6 AYIN EN ÇOK SATAN 2. EL ARAÇLARI 6 AYDA SADECE %5 İLE %7 ARASINDA DEĞER KAZANDI

Son 6 ayda ikinci el piyasasında en çok satılan modellerin fiyatlarında cüzi bir artış gözlemlendi. Fiat Egea ve Volkswagen Passat %5, Renault Clio ve Ford Focus %6, Renault Megane ise %7 değer kazandı.

ÖTV İNDİRİMLİ SIFIR ARAÇ SATIŞI YAPABİLEN 4 MARKANIN 2. EL ARAÇLARININ STOKTA KALMA SÜRELERI UZADI

ÖTV indirimli sıfır araçlara olan talep, genç yaş ikinci el araçların stokta kalma sürelerini etkiledi. Egea Sedan, Egea Cross, Renault Megane Sedan, Toyota Corolla ve Toyota C-HR modellerinin stokta kalma süresi arttı.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.