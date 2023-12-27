15 dakikada 500 kilometre şarj olan model sadece 940 bin TL: 1 Ocak'ta teslim...

Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 27.12.2023 - 16:32

Audi ve Bentley'in eski tasarımcısı tarafından tasarlanan Zeekr 007, 500 kW'a kadar şarj hızlarını destekleyen Zeek'in ''altın bataryası'' ile geliyor.

Zeekr, Çin'de tamamen elektrikli 007'nin üretimine başladı. ilk müşteri teslimatları ise 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

Geely'nin sahibi olduğu şirket son yıllarda 001 sedan, 009 MPV ve X SUV'un lansmanıyla büyük bir sıçrama yaptı ve 007 ile ilk kez lüks sedan pazarına giriyor. Çin'de 229 bin 900 yuan yani yaklaşık 32 bin dolardan başlayan fiyatlarla model dikkatleri üzerine çekti. Türk Lirası olaraksa başlangıç fiyatı 940 bin TL'ye geliyor.

007'nin tasarımına, daha önce Audi ve Bentley'de çalışmış olan Zeekr tasarım müdürü Stefan Sielaff liderlik etti. Her ikisi de Geely'nin sahip olduğu bir başka marka olan Lynk & Co modellerine benzeyen 001 ve X'ten daha geleneksel bir görünüme sahip.

Sedanın tasarımının en ilgi çekici kısımları arasında, ince LED farlar ve yazılı mesajların görüntülenmesi için özelleştirilebilen tam genişlikte bir ekrana ev sahipliği yapan ön panel yer alıyor.

Tüm 007 modelleri 800 voltluk yüksek voltaj mimarisi ile desteklense de iki güç aktarma organı mevcut. Giriş seviyesi modelde arkada 415 hp gücünde tek bir elektrik motoru bulunuyor ve 100 km/sa hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

Daha fazla güç isteyenler, 0-100 km/s hızlanmasını 2,84 saniyeye düşürmeye yetecek 637 hp gücündeki dört tekerlekten çekişli modeli tercih edebilirler.

Her iki modelde de Zeekr'in 500 kW'a kadar şarj hızlarını destekleyebilen lityum demir fosfat paketi ''altın batarya'' kullanılıyor. Bu da 500 km menzilin sadece 15 dakikada eklenebileceği anlamına geliyor.