16 yaş motosiklet ehliyeti neleri kapsıyor? A1 ehliyetle hangi motorlar kullanılabilir?

A1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler A1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. Peki A1 sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? A1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

16 yaş motosiklet ehliyeti neleri kapsıyor? A1 ehliyetle hangi motorlar kullanılabilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:07

A1 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler A1 sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.

A1 sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? A1 sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

A1 SINIFI EHLİYET YAŞ SINIR KAÇ?

A1 sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 16 oldu.

A1 SINIFI EHLİYETLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

A1 Sınıfı ehliyeti olanlar motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen, azami gücü 11 kW’ı aşmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg’ı geçmeyen motosikletler ile 3 tekerlekli motorlu araçlar (güç sınırı 15 kW) sürebilir.


Etiketler: #125 cc #motosiklet #otomobil #ehliyet

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