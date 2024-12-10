M sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

M sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler M sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor. M sınıfı ehliyet alma yaşı kaç? M sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

M sınıfı ehliyette yaş sınırı kaç? M sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:00

M sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüler M sınıfı ehliyet şartlarını ve yaş sınırını merak ediyor.

M sınıfı ehliyet kullanma yaşı kaç? M sınıfı ehliyet hangi araçlar kullanılabilir?

M SINIFI EHLİYET ALMA YAŞI KAÇ?

M sınıfı ehliyet almak için belirlenen yaş sınırı 16 oldu.

M SINIFI EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

M sınıfı ehliyeti olanlar motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor hacmi 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ve elektrikli scooter'ları kullanabilir. 


Etiketler: #ehliyet #otomobil #motosiklet

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