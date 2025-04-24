2. El Elektrikli Araç Günleri 25-27 Nisan'da

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:18

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:18

Açıklamaya göre şubatta '2plan Elektrikli Araç Konferansı' ile bu alandaki öncü markaları ve sektör liderlerini bir araya getiren 2plan, '2. El Elektrikli Araç Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

25-27 Nisan'da 'Otomobil Yaşam Merkezi' konseptiyle 5 bin metrekarelik alanda hizmet veren 2plan Terminal'de düzenlenecek etkinlikte 50'ye yakın model aynı anda sergilenecek.

İkinci el elektrikli araçların kullanım koşulları, şarj altyapısı, teknik özellikleri, finansmanı ve pazardaki gelişimi gibi başlıklarda değerli görüşlerin paylaşılacağı etkinlik, aynı zamanda ziyaretçilere farklı marka ve modellere ait araçları birebir inceleme fırsatı sunacak.

Ziyaretçiler, form doldurarak test sürüşü etkinliğine kayıt yaptırabilecek ve bu sayede araçları daha yakından tanıma ve deneyimleme imkanı elde edecek.

LİDERLERLE BULUŞMA

Etkinliğin ilk gününde Stellantis Ülke Başkanı İbrahim Anaç, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Doğan Trend Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, Volvo Satış Stratejisi ve Perakende Operasyonlar Küresel Parça Satışları eski Başkanı Sabri Sözen ve Bakırcı Grup CEO'su Mehmet Karakoç, düzenlenecek panellerde elektrikli araçların geleceğine ilişkin açıklamalar yapacak.

Özel etkinlikte hem bilgilendirici hem de eğlenceli içerikler de yer alacak. Çocuklu aileler için güvenli ve rahat alanlar sağlanırken gün boyu sürecek çeşitli aktivitelerle herkes kendisine uygun deneyim bulabilecek.

Katılımcılar, düzenlenecek panellerde uzmanlar ve sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurarak elektrikli araçlar konusunda merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulabilecek.

Katılımcılar, 'Görüşme ve Keşif Alanları' ve 'Kişiselleştirilmiş Deneyim Alanları' gibi özel oluşturulan bölümlerde elektrikli araçları yakından keşfetme imkanı yakalayacak.