2. el oto raporu açıklandı: Yükseliş devam ediyor

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:44

Quick Finans, 2. El Oto Raporu'nun ocak ayı verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ocak raporunda, sektöre dair önemli eğilimlere yer verildi.

Rapora göre, geçen ay 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 68 bin 654 adede geriledi.

0 kilometre araç pazarındaki daralmaya karşın, ikinci el otomobil pazarı yükseliş eğilimini sürdürdü. 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar araçların satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı.

Ocak ayında bireysel müşteriler, altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirmeye devam ederken, kredi kullanım sınırlamalarını aşmak için senetli sistemleri ve kredi kartlarını tercih etti.

2. EL SATIŞLARI ARTTI

Ocakta ikinci el binek araç satışları yüzde 8, ticari araç satışları ise yüzde 9 arttı. Pazar genelinde toplam satışlar yüzde 9 yükselirken, B,C, D ve E segmentlerinde bu oran, yüzde 7'de kaldı. SUV araçların satışındaki artış, yüzde 27'ye ulaşmasına rağmen, önceki yıllarda olduğu gibi, aralık ayına kıyasla satışlarda genel bir düşüş yaşandı.

SATIŞ SÜRESİ DÜŞTÜ

İkinci el araç piyasasında stokta kalma süreleri büyük oranda sabit kalırken, bazı segmentlerde değişiklikler yaşandı. 2024 ve 2025 ocak ayları karşılaştırıldığında, piyasa genelinde stok süresi 52 günden 51'e düşerken, binek araçlarda ise 54 günden 52'ye geriledi. Ticari araçlarda ise stok süresi 44 günden 46'ya yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASI

İkinci el elektrikli araç fiyatları, yeni marka ve modellerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. 2024 başında 2,4 milyon lira seviyesinde olan fiyatlar, yaz aylarında 2,2 milyon liraya geriledi. 2024'ün son çeyreğinde toparlanma gösteren fiyatlar, yıl sonunda 2,3 milyon liraya yükserlirken, 2025'e ise 2,4 milyon lira seviyesinde giriş yaptı.

Elektrikli araçların stokta kalma süresi ise arttı. Ekim 2024'te 60 gün olan ortalama stok süresi, kasım ve aralık aylarında 59 gün olarak seyretti. Ocak itibarıyla ise bu süre, 64 güne çıktı. Aynı dönemde, ikinci el elektrikli araç fiyatları yüzde 8 artarken, satılan araç adedinde yüzde 7'lik bir düşüş gözlemlendi.

HURDA TEŞVİKİ ETKİSİ

Hurda teşviki haberleri, 25 yaş üstü araç sahiplerini beklemeye yöneltti. Kasım 2024'te yüzde 11,72 seviyesindeki bu segmentin pazar payı, aralık ayında yüzde 10,83'e, ocak ayında ise yüzde 10,75'e geriledi.