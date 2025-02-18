Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

Renault, tamamen elektrikli üç hafif ticari aracı tanıttı. Marka Estafette, Goelette ve Trafic adını verdiği modellerin satışa sunulacağı tarihleri de paylaştı.

Savaşkan İskefli
18 Şubat 2025 Salı, 17:32
Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

Renault Grubu, önümüzdeki yıl başlayacak olan tamamen elektrikli ticari araçlar çağını başlatıyor. Fransız otomobil üreticisi, yeni bir kaykay platformuna ve gelecekteki filolar için bol miktarda modülerliğe sahip olacak üç yeni tamamen elektrikli hafif ticari aracın (LCV) isimlerini ve stillerini açıkladı.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

RENAULT E-TECH

125 yıl önce kurulan Renault, son yıllarda “E-Tech” programı aracılığıyla çok sayıda modeli satışa sundu. Son iki yılda ise Scenic ve Renault 5 modelleri yılın otomobili ödülünü kazandı.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

Geçen sonbaharda R4 SUV ve 600 km menzilli yarı kamyon ve son olarak Filante adlı ultra verimli bir konsept de dahil olmak üzere şirketin Paris dışındaki genel merkezinden birkaç binek ve ticari EV'nin ortaya çıktığı da görüldü.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

FLEXIS İŞBİRLİĞİ

Renault Grubu'ndan yapılan basın açıklamasına göre, yeni hafif ticari araç serisi, esnek ve ölçeklenebilir tam elektrikli araç yelpazesinin bir parçası olarak pazar segmentini “yeniden tanımlayacak”. Üç yeni elektrikli araç modeli, Renault Grubu, Volvo Grubu ve CMA CGM Grubu tarafından kurulan bağımsız bir şirket olan Flexis ile yapılan işbirliğinin bir parçası olarak çok çeşitli iş kullanım durumlarını karşılamak üzere geliştirildi.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

RENAULT ESTAFETTE E-TECH

Estafette, Goelette ve Trafic olarak adlandırılan bu üç model, Ampere tarafından geliştirilen modüler kaykay mimarisi üzerine oturacak. Estafette E-Tech, Renault'nun 1960'lardaki minibüsünün, kentsel lojistik ve son kilometre teslimatları için elektrikli bir araç olarak yeniden tasarlanan modern bir versiyonu.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

RENAULT GOELLETE E-TECH

Goellete E-Tech, 1956'dan itibaren on yıl boyunca üretilen bir LCV'nin elektrikli versiyonu. Modern mimarisi, ticari müşteriler için şasi kabin, kapalı kasa ve damper olmak üzere üç çeşide olanak sağlıyor.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

RENAULT TRAFIC E-TECH

Son olarak, ilk kez 1980 yılında üretilen ve o tarihten bu yana 2,5 milyon adet üretilen bir aracın dördüncü nesil modeli olan Renault Trafic E-Tech elektrikli.

Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

HEDEF 2026

Renault'ya göre, bu yeni elektrikli ticari araç serisinin tamamı otomobil üreticisinin Fransa'daki Sandouville fabrikasında üretilecek ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla ayrıntının açıklanacağı da paylaşıldı.

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