Renault elektriklide hız kesmiyor: 3 model daha ortaya çıktı...

FLEXIS İŞBİRLİĞİ

Renault Grubu'ndan yapılan basın açıklamasına göre, yeni hafif ticari araç serisi, esnek ve ölçeklenebilir tam elektrikli araç yelpazesinin bir parçası olarak pazar segmentini “yeniden tanımlayacak”. Üç yeni elektrikli araç modeli, Renault Grubu, Volvo Grubu ve CMA CGM Grubu tarafından kurulan bağımsız bir şirket olan Flexis ile yapılan işbirliğinin bir parçası olarak çok çeşitli iş kullanım durumlarını karşılamak üzere geliştirildi.