Tarih açıklandı: Hibrit Jaecoo J7 vergi avantajıyla geliyor!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:17

Chery International'ın bir alt markası olarak 2023 yılında kurulan Jaecoo, J7 modeli ile gösterdiği başarının ardından bu kez markanın fişli hibrit modeli Jaecoo J7 PHEV'i Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı.

JAECOO J7 PHEV MENZİL

Fişli hibrit Jaecoo J7 düşük yakıt tüketimi ile 1200 kilometre karma 90 kilometre ise yalnızca elektrikli menzili ile dikkat çekiyor.

JAECOO J7 PHEV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Jaecoo J7 255 kW (342 beygir) ve 525 Nm tork değerleri ile 0'dan 100 km/sa hıza 8.5 saniyede ulaşabilirken son hızı 180 km/sa modelin kilometre başına 20 gr CO2 salınımı ile düşük ÖTV dilimine girmesi de bekleniyor.

DÜŞÜK ÖTV AVANTAJI

Karbondioksit emisyonu kilometre başına ortalama 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçlardan yüzde 30 ila yüzde 70 arasında ÖTV alınıyor.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulanıyor.

CHERY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bu kapsamda Jaecoo J7'nin hem yüzde 30'luk ÖTV'ye tabi olması hem de Chery'nin Türkiye'ye yapmaya hazırlandığı yatırım ile ek gümrük vergilerinden muaf olması da bekleniyor.

ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ

Ortalama yakıt tüketimi 5.99 litre olan 18.3 kWh batarya kapasitesine sahip modelin vergi avantajlarıyla Türkiye'de satışa sunulmasının ardından yüksek satış adetlerine ulaşması bekleniyor.

JAECOO J7 PHEV ŞARJ SÜRESİ

AC şarj dışında 40 kWh DC şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e 20 dakikada şarj olabilen model araçtan dış alanlardaki elektrikli aletleri besleyebilecek elektrik de sağlayabiliyor. Modelin gerçek kullanımdaki tüketim ve menzil verileri de şaşırtıyor.

1 depo yakıt ile 1353 kilometre yol kat eden Jaecoo J7 PHEV tek şarjda elektrikle ise 125.2 kilometre menzile ulaştı. Jaecoo J7 PHEV'in yakıt tüketimi bu yol boyunca 100 km'de 3.3/lt olarak ölçüldü.

Özellikle yalnızca elektrikli kullanımdaki kat edilen mesafe dikkat çekerken bu seyahetlerde kullanılan elektrikli motor da 150 kW ve 310 Nm tork değerlerine sahip.

Jaecoo J7 PHEV'in benzili motoru ise 105 kW ve 215 Nm tork üretiyor.

JAECOO J7 PHEV DONANIM

Jaecoo J7 PHEV'de orta konsolda 14.8 inç multimedya ve direksiyonun ardında 10.2 inç lcd gösterge ekranına yer veriliyor. Deri koltuklu modelde panoramic sunroof da yer alırken park etmeyi kolaylaştıran 540 derecelik kamera da öne çıkan özellikleri arasında.

JAECOO J7 PHEV BOYUTLARI

Jaecoo J7 PHEV 4.5 metre uzunluğa, 1.865 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. Ağırlığı ise 1795 kg.

JAECOO J7 PHEV BAGAJ HACMİ

Jaecoo J7 PHEV'in bagaj kapasitesi 500 litre olarak belirtilirken koltuklar katlandığında 1265 litreye çıkıyor.

JAECOO J7 PHEV NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Modelin Türkiye'de satışa sunulacağı tarih ise 2025 yılının ikinci yarısı olarak hedeflendi.

Jaecoo'nun şu anda Türkiye'de satışa sunduğu J7 modelinin fiyatlarıysa şöyle:

2025 model Jaecoo J7 Revive 4x2 - 2 milyon 175 bin TL

2025 model Jaecoo J7 Evolve 4x4 - 2 milyon 355 bin TL