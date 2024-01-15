2. el oto raporu paylaşıldı: O tarihten itibaren fiyatlar düşüşe geçti...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 17:18

Güncelleme: 15.01.2024 - 17:18

İkinci el otomobil fiyatları yılın 8 ayında artarken, sonraki dönemde düşüşe geçti.

Quick Finans ile SmartIQ iş birliğiyle hazırlanan 2023 Yılı 2. El Oto Raporu'nun sonuçları yayımlandı.

Rapora göre, yılın ilk yarısında sıfır araç arzının talebi karşılayamaması nedeniyle yeni ve ikinci otomobillerde ciddi fiyat artışı yaşanırken, sıfır araç fiyatları zaman zaman ikinci el otomobillerin üzerine çıktı. Krediye erişimde büyük zorlukların yaşanırken, regülatif kısıtlamalarla piyasa düzene girdi. Yaşanan bu gelişmelere rağmen, araçlarda tarihi satış rekorları kırıldı.

İkinci el otomobil fiyatları ağustos ayına kadar artış trendini sürdürürken, son 4 ayda faizlerde yaşanan artış ve sıfır araç stoklarındaki iyileşmeyle birlikte düşüşe geçti.

Ağustos ayının ardından ikinci el araç fiyatlarında B segmentinde yüzde 10, C segmentinde yüzde 11, D segmentinde yüzde 9, E segmenti ise yüzde 7'lik değer kaybı yaşandı. Tüm segmentlerde satış sürelerinin uzadığı gözlendi.

İKİNCİ EL HAFİF TİCARİ SATIŞI

Hafif ticari araçlarda ocak ayındaki 36 günlük ortalama satış süresi haziranda 32 güne kadar düşerek yılın en kısa ortalama satış süresini yakaladı.

Profesyonellerin ellerindeki araçları en hızlı şekilde sattığı dönem olarak öne çıkan haziran, pazar canlılığı ve talep yoğunluğu açısından önemli bir ay oldu. Yılın ilerleyen dönemlerinde araç satış süreleri uzadı ve aralıkta 53 güne kadar yükseldi.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇ FİYATLARI

İkinci el araç fiyatlarındaki artışta yakıt türüne göre farklılıklar yaşandı. Fiyatlar; dizel araçlarda yüzde 50'ye kadar yükselirken, Türkiye pazarına yeni giren ve tutunmaya çalışan firmaların rekabetleri ve kampanya etkisiyle elektrikli araçlar sadece yüzde 5 arttı. Hibrit araçlarda yüzde 15, benzinlilerde ise yüzde 45'lik yükseliş gözlemlendi.

B, C, D ve E segmentlerinde öne çıkan modeller, 2023 yılında tüketicilerin tercih ettiği en popüler ikinci el araçlar oldu. Lider modeller, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun özellikler sunarak otomobil sektöründeki başarılarını sürdürdü.