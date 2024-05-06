20 aylık rekor satış dönemi sona erdi

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Rapora göre nisanda 61 bin 448 adedi otomobil, 14 bin 471 adedi de hafif ticari araç olmak üzere toplam satış adedi 75 bin 919 oldu. 2023 Nisan ayıyla kıyaslandığında otomobil satışları yüzde 20.61, hafif ticari araçları yüzde 28.6 ve toplam satışlar da yüzde 22.3 oranında düştü. Buna karşılık 10 yıllık nisan satış ortalamasına göre toplam satışlar yüzde 16.2, otomobil satışları yüzde 20.7, hafif ticari araç satışlarıyla binde 3 arttı. Burada dikkat çeken en önemli husus son aylarda hafif ticari araç satışlarında yaşanan kan kaybı. Bu kayıp ilk 4 aylık satışlarda net olarak karşımıza çıkıyor. 2024 Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar 371 bin 438 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış kaydetti. 2023 yılının aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 16.62 artışla 294 bin 837 adede ulaşırken hafif ticari araç satışları aynı dönemde yüzde 5.2 oranında gerileyerek 76 bin 601 adette kaldı. Bu rakamlar ışığında, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yoğun olarak kullanılan bu araçların satışlarındaki düşüşün, bu işletmelerde ekonomik zorlukların daha fazla etkili olduğu anlamına geldiği yönünde yorumlar yapılıyor.

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt da pazarın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye otomotiv toplam pazarında 75 bin 919 adet olarak kapanan nisan ayında, 109 bin 828 adet olarak gerçekleşen mart ayına göre yüzde 30’un üzerinde bir düşüş yaşandığı görmekteyiz. Bu, sonuçlar sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. Bu düşüşün altındaki temel sebeplere baktığımız zaman, öncelikli olarak ilk 3 aydaki yüksek seyreden satışların önemli bir bölümünün ÖTV muaf araç satışlarından geldiğini tahmin etmekteyiz. Bu oranın yaklaşık yüzde 40-50 olduğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan, pazarı ayakta tutması beklenen filo satışları ise, krediye ulaşımda yaşanan güçlükler ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle beklenen performansın altında seyretmektedir.

‘YAVAŞLAMA SÜRECEK’

Tüm bu saydığımız sebepler, öngördüğümüz maddelerdi. Bundan dolayı, seçimlerden sonra pazar hızında yavaşlama olacağı yönündeki tahminimizin de gerçekleştiğini görmekteyiz. Nitekim, önümüzdeki haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak. Ayrıca haziran ayı, okulların kapanmasıyla birlikte nisan ayına benzer bir şekilde sonuçlanacak gibi görünmektedir. Mevcut uygulamaların üzerine ilave önlemler gelirse pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilecektir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim” dedi.