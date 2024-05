Alfa Romeo ve Jeep, Türkiye'deki büyümesine Arkas Otomotiv ile devam ediyor

Yayınlanma: 01.05.2024 - 14:23

Güncelleme: 01.05.2024 - 14:23

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arkas Otomotiv'in Alfa Romeo ve Jeep bayiliği, İzmir Gaziemir'deki entegre tesisin açılış töreninin ardından faaliyete geçti.

Tesiste Alfa Romeo ve Jeep bayileri, servis alanları ve tesis misafirlerinin kullanımlarına özel şarj istasyonları yer alıyor. Ayrıca Arkas Otomotiv, aynı tesiste Maserati markasının da satış sonrası hizmetini de veriyor. Toplam 2 bin metrekare alana sahip olan tesis, modern yapısıyla dikkati çekiyor.

Alfa Romeo ve Jeep showroomu her iki markanın da yeni kurumsal kimliğini uygulayan ilk tesis olarak öne çıkıyor. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan showroom, dijital donanımlarıyla ön plana çıkıyor.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, her iki markanın yeni bayilikleri için heyecan duyduklarını belirterek, ''Alfa Romeo ve Jeep markalarının yeni kurumsal kimlik standartlarını bu tesiste müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Değişen müşteri beklentilerine uygun olarak dijital uygulamalarla donatılmış showroomumuzda, müşterilerimiz teknolojinin yeniliklerini deneyimleme fırsatı bulacak. Çok amaçlı showroomumuz dijital uygulamalar ile hizmetlerinde fark yaratacak'' ifadelerini kullandı.

Arkas Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) Can Yıldırım da şirket olarak, markaları bünyelerine katmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ''Ailemizin her geçen gün büyümesi bizim için gurur verici. Bu işbirliğinin uzun yıllara yayılmasını diliyoruz. Son trendlere uygun şekilde tasarladığımız bu entegre tesiste uzman ekiplerimizle Alfa Romeo ve Jeep tutkunlarının her zaman hizmetindeyiz'' dedi.