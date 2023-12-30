2023'ün alkollü olarak en çok kullanılan otomobil markası: Açık ara fark attı!
2023 yılında meydana gelen trafik kazaları incelendi. Yapılan araştırmada en çok alkollü olarak kullanılan ilk 5 otomobil markası listelendi.
ABD'de Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasını kapsayan otomobil kullanımına dair bir araştırma yayımlandı. Yapılan çalışma kapsamında sürücüleri arasında en yüksek alkollü araç kullanma oranına sahip marka açık farkla BMW oldu. 1.000 sürücü başına 3,13'lük oran sektörün geri kalanını fazlasıyla aştı ve ikinci olan Ram'i (1,72) neredeyse ikiyle çarptı. Subaru sürücüleri ise 1,45'lik oranla sektörde en kötü üçüncü sırada yer aldı.
İlginç bir şekilde, en çok kazaya karışan marka olan Tesla'nın sürücüleri 1.000 sürücü başına 1,02'lik bir oranla alkollü araç kullanma konusunda nispeten daha iyi davrandılar ve listede 20. sıraya yerleştiler.
Alkollü olarak en çok kullanılan otomobil markaları:
1.000 sürücü başına;
1 BMW 3.13
2 Ram 1.72
3 Subaru 1.45
4 Dodge 1.44
5 Jeep 1.43
Alkollü olarak en az kullanılan otomobil markaları:
1.000 sürücü başına;
1 Mitsubishi 0,89
2 Volvo 0,92
3 Mercury 0,93
4 Kia 0,93
5 Cadillac 0,95
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki
- Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Suudi şirket, Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti