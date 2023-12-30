2023'ün en çok ve en az kaza yapan otomobil markaları: İşte ilk 5...

Yayınlanma: 30.12.2023 - 17:03

Güncelleme: 30.12.2023 - 17:11

Tesla araçlarını tamir etmenin yüksek maliyeti, sürücülerinin ağır sigorta primleri ödemesinin tek nedeni olmayabilir. Sigorta sağlayıcısı LendingTree tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Tesla sürücüleri Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasında Amerika'da kişi başına en fazla kazaya karışan sürücüler oldu.

On milyonlarca sigorta teklifinden elde edilen verilerin incelendiği çalışma, Tesla'ların her 1.000 sürücü başına 23,54 kazaya karıştığını ortaya koydu. Bu oranla en yüksek kaza oranına sahip otomobil üreticisi olurken, onu Ram (22.76) ve Subaru (20.90) takip etti.

Öte yandan, sürücüleri en az kazaya karışan markaların tümü üretimden kaldırılmıştır. Pontiac (8.41), Mercury (8.96) ve Saturn (9.13). Bu arada, Chrysler (11.07), Cadillac (11.13) ve Lincoln (11.69) araçları en dikkatli kullanılan mevcut markalar oldu.

En çok kazaya karışan ilk 5 marka sırasıyla şöyle oldu:

1.000 Sürücü başına;

1 Tesla 23.54

2 Ram 22.76

3 Subaru 20,9

4 Mazda 18.55

5 Lexus 18,35

En az kazaya karışan ilk 5 marka sırasıyla şöyle oldu:

1.000 Sürücü başına;

1 Chrysler 11,07

2 Cadillac 11,13

3 Lincoln 11.69

4 Buick 11,85

5 Acura 12,4

Tesla ile ilgili genel sürüş hataları ise listesinin başında yer almadı. Burada zirvenin sahibi, 1.000 sürücü başına 32,9 olay (kazalar, hız cezaları, DUI'ler ve cezalar dahil) yaşayan Ram'a ait.

En çok hatalı kullanım görülen ilk 5 model:

1.000 Sürücü

1 Ram 32.9

2 Tesla 31.13

3 Subaru 30.09

4 VW 27.92

5 Mazda 27,74

En az hatalı kullanım görülen ilk 5 model:

1 Cadillac 17,93

2 Buick 18,72

3 Lincoln 18.79

4 Chrysler 19.21

5 Acura 19.91

Ram araçlar dört olay kategorisinde de ilk beşte yer almıştır. Her 1.000 sürücü başına hız vakalarında liderdirler (4,42). Ayrıca, sektördeki en yüksek ikinci alkollü araç kullanma oranına (1,72), en yüksek beşinci ceza sayısına (8,0) ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde en yüksek ikinci kaza sayısına (22,76) sahiptir.