Toyota fiyat listesi açıklandı: Zamlar gelmeye başlarken o modelin fiyatı daha da düştü

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:52

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:52

Toyota 2023 yılının son ayında yaptığı fiyatlar ile hâlâ kampanyalı olarak sunulan modellerin fiyatları ortaya çıktı. Toyota Hilux modellerinde 100 bin TL'ye varan miktarlarda zam yapıldığı görülürken bazı Corolla modellerinde ise indirim yapıldığı görüldü.

2023 aralık ayı listesine göre ve yeni listeye göre 2023 model Toyota fiyatları şöyle oldu:

COROLLA FİYAT LİSTESİ

1.5 Vision Multidrive S

1.002.800 TL - 1.039.500 TL

1.5 Vision Plus Multidrive S

1.010.000 TL - Yeni listede yok.

1.5 Dream Multidrive S

1.149.000 TL - 1.178.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

1.228.550 TL - 1.259.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

1.311.900 TL - 1.345.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

1.430.000 TL - 1.466.000 TL

COROLLA HYBRID FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Dream e-CVT

1.504.400 TL - 1.429.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT

1.559.300 TL - 1.481.500 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

1.599.900 TL - 1.520.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

1.718.050 TL - 1.632.000 TL

COROLLA CROSS HYBRID FİYATLARI

1.8 Hybrid Flame e-CVT

1.545.000 TL - Fiyat değişmedi

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

1.590.000 TL - Fiyat değişmedi

1.8 Hybrid Passion e-CVT

1.700.000 TL - 1.734.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

1.810.800 TL - 1.847.000 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT

1.838.600 TL - 1.874.800 TL

YENİ TOYOTA C-HR HYBRID FİYATLARI

1.8 Hybrid Passion e-CVT

1.550.000 TL - Fiyat değişmedi

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

1.730.000 TL - Fiyat değişmedi

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT

1.830.000 TL - Fiyat değişmedi

TOYOTA YARIS CROSS FİYAT LİSTESİ

1.5 Dream Multidrive S

1.200.000 TL - 1.250.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

1.231.800 TL - 1.283.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

1.290.100 TL - 1.342.000 TL

YARIS CROSS HYBRID FİYATLARI

1.5 Hybrid Dream e-CVT

1.325.000 TL - 1.375.000 TL

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

1.356.400 TL - 1.407.500 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

1.412.200 TL - 1.468.500 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

1.595.900 TL - 1.659.500 TL

YARİS FİYAT LİSTESİ

1.5 Dream Multidrive S

997.000 TL - 1.035.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

1.071.400 TL - 1.103.500 TL

1.5 Flame Multidrive S

1.090.450 TL - 1.123.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

1.139.050 TL - 1.173.500 TL

TOYOTA LAND CRUISER PRADO FİYATLARI

2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado

7.873.000 TL - Fiyatı değişmedi

TOYOTA HILUX FİYATLARI

2.4 D-4D 4x4 Adventur

1.465.900 TL - 1.556.000 TL

2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T

1.410.000 TL - 1.500.000 TL

2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T

1.535.450 TL - 1.625.500 TL

2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T

1.629.750 TL - 1.730.000 TL