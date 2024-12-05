225 beygirlik Staria hibrit

Yayınlanma: 05.12.2024 - 16:36

Güncelleme: 05.12.2024 - 16:36

Hyundai’nin MPV segmentindeki başarılı oyuncusu Staria 2025 model yılına yepyeni bir motor seçeneği ve zenginleştirilmiş donanım listesiyle giriş yapıyor. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda farklı tasarımı ve üstün sürüş deneyimiyle dikkatleri üzerine toplayan Staria, şimdi de hibrit versiyon ile segmentinde fark yaratmaya hazırlanıyor. İlk kez 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulan Staria, 2.2 litrelik dizel motoruna veda ederek benzinli 1.6 litrelik turbo beslemeli ünite ve 1.49 kWh batarya ile desteklenen hibrit sistemine geçiş yapıyor.

STARIA HİBRİT ÇEVRECİ TEKNOLOJİ

Bu yeni kombinasyonla beraber daha çevreci ve daha teknolojik olan Staria, her iki motorun birleşimiyle beraber toplamda 225 beygir güç ve 367 Nm gibi yüksek bir tork sunuyor. Tork konvertörlü 6 ileri otomatik şanzımanla beraber sınıfındaki en performanslı ve en verimli modellerden biri haline gelen Staria hibrit, hem ticari hem de bireysel kullanımlarda maksimum konfor ve üstün bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Hyundai Staria'nın dış tasarımı, araç içi deneyimi yükselten bir açıklık ve lüks hissi sunan "Salon" konseptini ile tasarlanmış. Bu geniş tasarım anlayışı, daha alçak bir omuz çizgisi ve daha yüksek bir tavan ile elde ediliyor. Bu kombinasyon, araç içindeki görünürlüğü ve konfor odaklı erişim kolaylığını artırarak yolcular için giriş ve çıkışı da daha rahat hale getiriyor.

Ön tasarım, şık yan profil ve yüksek teknolojili arka tasarımla dikkatleri üstünde toplayan model, her bir ayrıntısıyla bu segmentteki en iddialı ve modern bir sürüş deneyimi için geliştirilmiş platformuna da fazlasıyla güveniyor. Bu arada, ön tampon ve geniş radyatör ızgarası, aerodinamizm ve dikkat çekici bir ön profil oluşturmanın yanı sıra motorun soğutulmasında da önemli bir rol oynuyor.

Aydınlatma seçenekleri de oldukça iddialı. Standart olarak sunulan LED ön, gündüz farları ve LED pozisyon lambaları ile ön bölümdeki stil daha da pekiştiriliyor. Arka tarafta da modelin karakteristik bir simgesi haline gelen dik konumlanan LED arka spoyler ve LED arka lambalar hibrit versiyonda da görev yapmaya devam ediyor.

Staria'nın yan profilinde yer alan düz pencereler, temiz bir görünüm sunarken aynı zamanda iç mekandaki ferahlığı artırmaya yardımcı oluyor. Öne çıkan bir diğer özellik ise yolcular için giriş çıkışı kolaylaştıran elektrikli kayar kapılar. Her iki tarafta bulunan bir bu kapılar, hem kokpitten hem de kapı üstündeki butonlarla çalıştırılabiliyor. Staria hibritin bagaj kapağı da elektrikli. Yükseklik açısı isteğe bağlı olarak ayarlanabilen bu kapak, içeriden ve anahtar üzerindeki butondan da kontrol edilebiliyor. Elektrik kontrollü ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar da bu sınıftaki bir otomobilin en önemli donanımlarından biri. Ayrıca, elektrikli açılır sunroof ve otomatik klima da yeni modelin konfor özelliklerinden bazılarını oluşturuyor.

Staria hibrit, kendi sınıfında fark yaratan zengin teknoloji ve güvenlik donanımlarına sahip. Bu kapsamda ilk olarak 4,2 inç TFT gösterge bilgi ekranı ve 10,25 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi ile öne çıkan Staria, elektronik vites paneli ile güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve ön çarpışma önleme asistanı, kavşak dönüş desteği sunan otomobilde şeritte kalma asistanı, akıllı Hız limit asistanı ve şerit takip asistanı gibi özellikleri de standart olarak sunuyor.

Kısa sürede Türkiye’nin en sevilen MPV modellerinden biri olan Staria, hibrit modelde dört farklı dış renk ve siyah kumaş iç renk seçeneği ile satışa sunuluyor. İç mekanda tam 9 kişilik kapasite bulunuyor. Ön taraftaki yolcular, diledikleri zaman ortadaki koltuğu yatırarak ekstra bir alan elde edebiliyor. Direksiyon arkasına yerleştirilen kulakçıklarla da kontrol edilebilen şanzımanın vites kolu da yok ve diğer Hyundai modellerinden olduğu gibi tuşlu olarak olarak sunuluyor. Kablosuz akıllı telefon şarj sistemi, 6 hoparlörlü müzik sistemi ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemiyle kullanıcılarına kolaylık sağlayan Straria’nın dört bir köşesinde USB Type-C girişleri de var.

Hibrit versiyonla beraber yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama olarak 7,6 litre verilen Hyundai Straia, Türkiye’de Elite donanım seviyesi ve 4x2 çekiş sistemiyle 1.895.000 TL’ye satılıyor.