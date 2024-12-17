30 Yıllık Yolculuk: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, dünyaya üretim yapıyor

Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:53

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:53

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında 30 yıldır üretim yaparak dünyanın dört bir yanına otomobil ihraç ediyor. İlk üretimini 1994 yılında Corolla modeliyle gerçekleştiren Toyota, bugün yıllık 280 bin araç kapasitesine ulaşarak Japonya dışındaki en büyük üretim üslerinden biri haline geldi.

Şirketin Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, 30 yılda toplam 2.5 milyar Euro yatırım yaptıklarını ve 3.7 milyon adet araç ürettiklerini belirtti. Bu araçların yüzde 90’ı, 150’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 2023 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yeni pazarları da ihracat ağına ekleyen Toyota, Sakarya’dan çıkan 1 milyonuncu hibrit C-HR’ı Avustralya’daki sahibine teslim etti.

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği C-HR modeli, hem hibrit hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle dikkat çekiyor. Şirket, 2023’te ikinci nesil Toyota C-HR ve batarya üretimine de başladı. 308 milyon Euro’luk yeni yatırımla kurulan batarya üretim hattı, Toyota’nın Avrupa’daki elektrifikasyon dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor. Yıllık 75 bin batarya üretim kapasitesiyle Sakarya, Toyota’nın Avrupa’daki ilk şarj edilebilir hibrit araç bataryalarını üreten fabrikası konumuna geldi.

Erdoğan Şahin, bu başarıyı 5 bin çalışan ve iş ortaklarının gayretleri sayesinde elde ettiklerini vurguladı. “Toyota olarak, çevreye duyarlı ve güvenilir araçlar üretmeye devam ediyoruz. Sakarya’daki fabrikamız, sadece Türkiye ekonomisine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa pazarındaki dönüşümün de önemli bir parçası oluyor” dedi.