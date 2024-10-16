Toyota Formula 1'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:47

Haas Formula 1 takımı, Toyota'nın motor sporları bölümü olan Toyota Gazoo Racing ile teknik bir ortaklık anlaşması yaptığını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında Toyota, Haas’ın "resmi teknik ortağı" olacak ve iki taraf bilgi ve kaynaklarını paylaşacak.

Toyota Gazoo Racing, tasarım, teknik ve üretim konusunda hizmet sunacakken; Haas da kendi uzmanlığını ve ticari avantajlarını Toyota'ya sağlayacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Motorsport'un haberine göre, Toyota ve Haas'ın birlikte çalışacağı spesifik alanlar hakkında daha fazla ayrıntının cuma günü Japonya’da yapılacak bir basın toplantısında açıklanması bekleniyor.

Toyota Gazoo Racing hâlihazırda Dünya Ralli Şampiyonası, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'nda yarışıyor.

SON OLARAK 2009'DA YER ALMIŞTI

Avrupa merkezi Köln'de bulunan tesis, iki rüzgar tüneline sahip ve 2002'den 2009'a kadar F1’de yarışan Toyota'nın orijinal fabrikası olarak da görev alıyordu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, gelecek hafta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden itibaren, Toyota Gazoo Racing'in logosu Haas araçlarında yer alacak.