Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye büyük onur: Kurumsal Soysal Sorumluluk ödülünü kazandı...

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:47

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:47

Toyota’nın Avrupa’daki üretim tesislerinden biri olan, 5 bin çalışanıyla ürettiği hibrit ve şarjlı hibrit araçlarının büyük bölümünü 5 kıtada 150 ülkeye ihraç eden, bulunduğu bölgeye ve Türkiye ekonomisine değer katan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Kurumsal Soysal Sorumluluk alanındaki 2024 Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Toyota Türkiye, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin olduğu ilk gün oluşturduğu bir komite ile verilecek destekleri günbegün belirleyerek “Deprem Destekleri” projesini hayata geçirdi.

Deneyimli afet müdahale ekibiyle depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına tam destek sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, depremzedelerin barınma sorunundan çocukların anaokulu ihtiyaçlarına kadar bir dizi çözümler geliştirerek depremin yaralarını sarma anlamında bölgeye önemli destekler sağladı. Toyota Türkiye, deprem sonrasında bölgedeki en önemli sorunlardan olan barınma ve eğitim konularında kalıcı destekler sundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI



Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, depremin ilk anında başlayan ve halen takibini yaptığı ‘Toyota Deprem Destekleri’ projesiyle bölgeye sunduğu katkılar nedeniyle Otomotiv Sanayii Derneği’nin oluşturduğu bağımsız jüri tarafından oybirliği ile OSD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülüne layık görüldü.

Toyota Deprem Destekleri projesini amacının “sürdürülebilir bir iyilik sağlayabilmek olduğunu dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin, bağımsız bir jüri değerlendirmesiyle ‘Toyota Deprem Destekleri Projesi’nin ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Toyota’nın global anlamda misyonu olan “kimsenin geride bırakılmaması” (no one left behind) anlayışıyla projeler geliştirdiklerini belirten Şahin, “TMMT olarak ‘Toyota Deprem Destekleri’ projesini de bu anlayışla hayata geçirdik. Projenin kapsamı aynı zamanda ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda belirlediğimiz önceliklerle de örtüştü” dedi.

BARINMA VE EĞİTİM

‘Toyota Deprem Destekleri’ projesinin ilk etapta arama kurtarma faaliyetlerine ve acil ve öncelikli ihtiyaçların sağlanmasına odaklı olduğunu belirten Şahin şöyle konuştu:

“İlk etapta 51 kişiden oluşan afet müdahale ekibimiz deprem bölgesinde yetkili kurumlarla birlikte arama kurtarma operasyonlarına katıldı. Bu operasyonlar sayesinde ekibimiz 19 kişiyi hayata döndürmeyi başardı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve çalışanları, Toyota Japonya, Toyota Avrupa ve tedarikçi firmalarımızın katılımı ile toplam 2.3 milyon Euro değerindeki tutarı süratle depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacını sağlamak adına prefabrik ev ve yaşam alanları projesini hayata geçirdik.

Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiğimiz 72 prefabrik ev ile depremzedelere güvenli barınma imkânı sağladık. 50 öğrenci kapasiteli ve iki derslikli bir anaokulu inşa ettik. Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nin hasarlı çatı ve iç alanları onararak, 865 öğrenci kapasiteli okulu 2023 Eylül ayında eğitim dönemine hazır hale getirdik. İlaveten kadın ve üniversite hazırlık öğrencilerine yönelik bir etüt merkezi kurarak, yerel halkın kullanımına sunduk.”