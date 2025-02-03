4 yeni modelle gövde gösterisi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Otomotiv sektöründe konforla özdeşleşmiş modeller sunan Citroën yenilenen modelleri C4 ve C4 X’i bu ay içinde satışa sunacak. Fransız üretici ayrıca, C3 Aircross ve C3 yüzde 100 elektrikli modelini mayıs ayında Türkiye yollarına çıkaracak.

C4 VE C4 X

Citroën’in geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X modellerinde yer alan ince yeni LED ön farlar, karakteristik bir ışık imzasına sahip ve uzaktan bile modellerin ilk bakışta anımsanmasını sağlıyor.

Dış tasarımdaki değişime, yeniden tasarlanan Citroën advanced comfort koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve yeni 7 inçlik dijital gösterge paneli ile gelişmiş araç içi konfor özellikleri eşlik ediyor. Bu özellikleri kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi desteklerken, her bir koltukta geniş yaşam alanı ve günlük kullanımı daha güvenli ve konforlu hale getiren yaklaşık 20 adet sürüş destek sistemi tamamlıyor.

Yenilenen modellerde müşteriler Türkiye’de, kendini kanıtlamış olan 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, C4’te yeni 136 beygir gücündeki 48 V hibrit teknolojili güçaktarma sistemine sahip versiyonla satın alabilecekler. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.

C3 AİRCROSS

Dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetine kavuşan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı, kaslı ve güçlü bir görünümle geliyor. Türkiye’de hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleri ile yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross’un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10.25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Kablosuz Wi-Fi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. 15W kablosuz şarj teknolojisi ise orta konsoldaki özel depolama alanına entegre edilmiş. Yeni C3 Aircross, e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güçaktarma organına sahip. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan bu versiyon, hibrit uygulamalar için özel olarak geliştirilen ve yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motor 136 beygir güç üretiyor. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor.

ë-C3 26 DAKİKADA YÜZDE 20’DEN YÜZDE 80’E

Sıfır emisyonlu mobilitenin keyfini ulaşılabilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için üretilen tamamen elektrikli yeni ë-C3, Akıllı Otomobil Platformu ile rakiplerinden ayrışıyor. B segmentinde ilk kez Citroën advanced comfort süspansiyon ve yeni Citroën advanced comfort koltuklarla tasarlanan yeni Citroën ë-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla 440 kilometreye kadar W şehir içi sürüş menzili sunabiliyor. 44 kWsa F batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW C hızlı şarj özelliğiyle yeni ë-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor. Citroën ë-C3’e ek olarak ürün gamında yer alacak olan hibrit model 1.2 ureech 100 beygir eC6 HV versiyonu ile tüketicilere sunulacak.