AB kararını verdi: Çin'de üretilen elektrikli araçlara markasına göre vergi! Yüzde 51.91'i buldu...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:00

Avrupa Birliği'nde (AB), Çin malı elektrikli araçlara %38.1'e varan ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.

AB'de alınan yeni karar ile daha önce uygulnan yüzde 10'luk gümrük vergisi ile toplam oran %51.91'e çıkmış oldu. Ancak daha az vergi alınacak markalar olduğu da öğrenildi.

Washington'un Çinli elektrikli araçlar için vergileri yüzde 25'ten dört katına çıkararak %100'e yükseltmesinden bir aydan kısa bir süre sonra Brüksel, BYD %17.4, Geely için %20 ve SAIC için %38.1 gümrük vergisi alınacağını açıkladı ve aşırı sübvansiyonlar olduğunu söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı gelişmeleri yakından izleyeceğini ve Çinli şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla alacağını açıkladı.

GEÇİCİ KARAR!

AB geçici vergilerinin 4 Temmuz itibarıyla uygulanması öngörülüyor.

Sübvansiyon karşıtı soruşturmanın 2 Kasım'a kadar devam edeceği ve bu tarihte beş yıllık kesin vergiler uygulanabileceği de vurgulandı.

MARKALARA GÖRE VERGİ

Komisyon, soruşturmada işbirliği yaptığını düşündüğü şirketlere %21, yapmadığını düşündüklerine ise %38,1 oranında vergi uygulayacağını açıkladı. Daha önce yapılan istişareler sırasında yapılacak vergilendirme oranı yüzde 25 civarında bekleniyordu. Bu oranlar ise beklenenin çok daha üzerinde oldu.

ESKİ TARİFENİN ÜZERİNE EKLENECEK

Yeni tarifeler, %10'luk mevcut AB tarifesinin üzerine eklenecek. Çin'den Avrupa'ya otomobil ihraç eden Tesla ve BMW gibi Batılı üreticiler işbirliği yapan şirketler olarak kabul edildi.

Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, düzenlediği basın toplantısında Çin yapımı otomobillerin adil olmayan sübvansiyonlardan faydalandığını ve bunun AB üreticilerini tehdit ettiğini söyledi.

Schinas basın toplantısında şöyle konuştu:

“Bu temelde Komisyon, bu bulguları tartışmak ve tespit edilen sorunları çözmenin olası yollarını araştırmak üzere Çinli yetkililerle temasa geçmiştir.”

Bu hamle, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerinin daha düşük maliyetli elektrikli araçlarının akınına uğradığı bir dönemde geldi.

Çin, sübvansiyon karşıtı soruşturma nedeniyle AB'yi azarladı, işbirliği çağrısında bulundu ve tek tek AB ülkelerinde lobi yaptı, ancak tarifelere yanıtının ne olacağını tam olarak açıklamadı.

MİSİLLEME UYARISI YAPMIŞTI

Daha önce Çin AB başkentlerinin çoğunluğunu blokun mevcut yüzde 10'luk vergilerine ek olacak yeni tarifelere karşı çıkmaya ikna etmeye çalışıp misilleme yapacağı konusunda uyarmıştı. Pekin halihazırda Avrupa'daki elektrikli araçlara yüzde 15'lik bir tarife uyguluyor.

Almanya, İsveç ve Macaristan, ek vergileri onaylamadıkları açıklandı. Onaylamaya ülkelerin Çin'in misillemesinden korktuğu iddia edildi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz geçtiğimiz günlerde “izolasyon ve yasa dışı gümrük engelleri” konusunda uyarıp şöyle konuşmuştu: ''Sonuçta her şeyi daha pahalı hale getiriyor ve herkesi daha fakir hale getiriyor.”