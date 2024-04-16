Gerçek kullanım ve resmi veriler arasındaki fark araştırıldı: Hibritlerde inanılmaz sonuç!

BENZİNLİ VE DİZEL SONUÇLARI

Avrupa Birliği Birinci Komisyonu'nun izniyle hazırlanan rapor, 600 bin araçtan oluşan bir örneklem üzerinde çalışmış ve benzinli araçların resmi WLTP değerlerine göre tipik olarak yüzde 24 daha verimsiz ve kirletici olduğunu, dizel modellerin ise emisyon ve verimlilikte yüzde 18 gerisinde kaldığını ortaya koydu.