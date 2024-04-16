Mercedes EQS menzil şampiyonu olarak yerini sağlamlaştırıyor: 112 kilometrelik artış...

BATARYA KAPASİTESİ ARTTI

Mercedes bunun bir makyaj değil, model yılı güncellemesi olduğunu söylüyor. Bu da EQS için daha fazla ince ayar yapılabileceğini gösteriyor. Eski model 108kWh batarya kapasitesine sahipken yeni model 118kWh bataryaya sahip ve bu da EQS'nin zaten etkileyici olan menziline zincirleme etkilerde bulunuyor. Ayrıca, kaputtaki üç köşeli yıldız rozeti ile daha geleneksel bir ön uç tasarımına odaklanan yeni bir donanım seviyesi ve içeride bir dizi yeni teknoloji var.