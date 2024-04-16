Mercedes EQS menzil şampiyonu olarak yerini sağlamlaştırıyor: 112 kilometrelik artış...
Mercedes EQS yenilendi. 822 kilometrelik menzili ile dikkat çeken model için ''bu bir makyaj değil model yılı güncellemesi'' ifadeleri kullanıldı. Dev ekran artık standart olarak sunulurken tüm versiyonlarda menzil arttı. İç kısımda iyileştirmeler yapıldı...
Son teknoloji EVA platformu üzerine oturan ilk Mercedes olan EQS, Alman firmanın tamamen elektrikli EQ serisinin nihai yenilenmesi olarak faturalandırıldı. Şimdi ise 2024 yılı için orta ömürlü bir yenileme ile geliştirildi.
BATARYA KAPASİTESİ ARTTI
Mercedes bunun bir makyaj değil, model yılı güncellemesi olduğunu söylüyor. Bu da EQS için daha fazla ince ayar yapılabileceğini gösteriyor. Eski model 108kWh batarya kapasitesine sahipken yeni model 118kWh bataryaya sahip ve bu da EQS'nin zaten etkileyici olan menziline zincirleme etkilerde bulunuyor. Ayrıca, kaputtaki üç köşeli yıldız rozeti ile daha geleneksel bir ön uç tasarımına odaklanan yeni bir donanım seviyesi ve içeride bir dizi yeni teknoloji var.
BÜYÜK BATARYA HANGİ VARYANTLARDA?
Daha büyük batarya Mercedes EQS güncellemesinin en önemli parçası ve tek motorlu, arkadan itişli 450+'dan 500 ve 580'in çift motorlu, dört tekerlekten çekişli güç aktarma organlarına kadar her varyantta yer alıyor.
MENZİL 112 KİLOMETRE ARTTI
Eski EQS'den elde edilebilen maksimum menzil 710 kilometreydi. Bu menzil şimdi 450+ versiyonda 112 kilometre artarak 822 kilometreye çıktı. Daha büyük batarya, değişmeyen bir muhafaza içinde yeni hücreler içeriyor, bu nedenle daha enerji yoğun bir ünite olmasına rağmen ambalaj aynı kalıyor. Mercedes, bu yeni hücrelerin yakın gelecekte diğer EVA2 tabanlı EQ modellerine de geleceğini söylüyor. Dolayısı ile EQS SUV ve hatta EQE ve EQE SUV'un yakında menzil artışına sahip olması bekleniyor.
MERCEDES EQS 4MATIC
Dört tekerlekten çekişli 4MATIC versiyonu, 450, 500 ve 580'in tümü 800 kilometre sunuyor. Bu ekstra menzilin ortaya çıkmasında artık standart olarak sunulan ısı pompası, geliştirilmiş enerji geri kazanımı ve 4MATIC modelleri için bağlantısı kesilen ön elektrik motoru yardımcı oluyor.
MERCEDES EQS PERFORMANS
Performans eskisi gibi, 450+ 355 bhp gücüyle 0-100 km/sa hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlarken, 450 4MATIC 5.6 saniye, 500 4MATIC 4.8 saniye ve 580 4MATIC 544 bhp gücüyle 4.3 saniyede tamamlıyor. Mercedes ayrıca daha iyi fren pedalı hissi için fren silindirini de değiştirdi.
YENİ FAR İMZASI
AMG Line'ın yanında yer alacak olan 'Electric Art Line' donanım seviyelerinde sunulan yeni bir ön uç görünümü var. Electric Art Line ülkeye göre farklı bir isme sahip olabilir, ancak kaputta üç noktalı yıldız ve yatay şeritlere sahip yeni bir sahte ızgara tasarımına sahip. AMG Line EQS'nin yanı sıra bu yeni donanım seviyesine de yeni bir far imzası eklendi.
HİPER EKRAN ARTIK STANDART
İçeride, devasa hiper ekran artık standart hale getirildi ve en yeni Mercedes MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatıldı. Mercedes'e göre arka bacak mesafesi de EQS alıcıları için bir tartışma konusuydu ve bunu hafifletmeye yardımcı olmak için arka sırtlığın 38 dereceye kadar (30 dereceden) eğilmesine izin verdiler. Arka yolcu (sürücünün arkasındaki değil) ayrıca daha da fazla alan yaratmak için ön yolcu koltuğunu öne katlamak için bir düğmeye sahip. Koltukların kendileri de 5 mm ekstra dolgu ile konfor adına revize edildi.
MERCEDES EQS FİYATLARI
Mercedes EQS'nin fiyatı şu anda 5 milyon 606 bin lira ile 7 milyon 130 bin lira arasında değişiyor. 2024 model EQS'de fiyatların bir nebze daha artması bekleniyor.
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