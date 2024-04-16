Yeni Citroen C3 tanıtıldı: Benzinli, hibrit ve elektrikli seçenekleri ile geliyor...
Tamamen yeni Citroen C3 benzinli veya hibrit güç ve konfor odaklı olarak tanıtıldı. Citroen'in bütçe dostu modelinin dördüncü nesli, e-C3 adı verilen bir elektrikli araç olarak da sunulacak. İşte ortaya çıkan özellikleri ve beklenen satış fiyatı...
Yepyeni dördüncü nesil Citroen C3 ortaya çıktı. Yeni süpermininin tamamen elektrikli versiyonu olan Citroen e-C3 geçen yıl tanıtılmıştı. Ancak şimdi benzinli modeli B segmentinde işleri daha da kızıştıracağa benziyor.
YERDEN YÜKSEKLİĞİ ARTTI
Yeni Citroen C3, eskisine göre daha kutu gibi ve SUV'den ilham alan bir görünüme sahip ve neredeyse 10 cm daha uzun, ayrıca yerden yüksekliği de artırılmış. Gelişmiş Konfor Süspansiyon tüm seride standart olarak sunuluyor ve sürüş konforunu artırmak için hidrolik darbe durdurucuları kullanıyor.
KANEPEDEN ESİNLENDİ
Citroen C3'te yeniden tasarlanan Advanced Comfort koltuklar yer alıyor. İç mekânda ayrıca geleneksel gösterge paneli yerine standart olarak bir baş üstü ekranı, gösterge panelinde kanepelerden esinlenen kumaş öğeler ve bazı modellerde 10,25 inçlik merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Bagaj alanıysa 310 litredir.
CITROEN C3 GİRİŞ SEVİYESİ
C3, yeni Opel Frontera'nın temelini oluşturan aynı 'Akıllı Araba' platformuna oturuyor ve bu platform çeşitli benzinli, hibrit ve elektrikli güç aktarma organlarını barındırabiliyor. C3'ün giriş seviyesi seçeneği, 100 bg güç üreten ve altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilen turboşarjlı 1.2 litrelik benzinli motoru içeriyor.
CITROEN C3 HİBRİT SEÇENEĞİ
Hybrid 100 düzeneği ise yine 100 bg güç üreten üç silindirli bir benzinli motordan oluşuyor ve bu kez 28 bg gücünde bir elektrik motoruna sahip altı ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.
SÜRÜŞÜN YÜZDE 50'Sİ ELEKTRİKLİ
E-motor 48 voltluk küçük bir bataryadan güç alıyor. Ancak Citroen, hibrit C3'ün şehir içindeyken sürüş süresinin yüzde 50'sine kadarını elektrik gücüyle geçirebileceğini iddia ediyor.
CITROEN C3 DONANIM SEVİYELERİ
Yeni C3 Avrupa'da sadece iki donanım seviyesi ile satışa sunuldu. Bu seviyelere You ve Max adı veriliyor. Standart donanımda LED farlar, Advanced Comfort süspansiyon, elektrikli yan aynalar, manuel klima, arka park yardımı, acil fren sistemi ve akıllı telefon yuvası yer alıyor.
TÜM ÖZELLİKLERİ
Üst sınıf modellerde 3D navigasyonlu dokunmatik ekranın yanı sıra 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, iki tonlu boya şeması, arka görüş kamerası, kablosuz şarj pedi, otomatik farlar ve silecekler, Advance Comfort koltuklar ve 60/40 katlanır arka koltuk sırası bulunuyor.
Yeni Citroen C3'ün fiyatı ve teknik özellikleri henüz açıklanmadı, ancak bu yaz sipariş edilebileceği ve hem benzinli hem de hibrit versiyonlarının satışa sunulacağı öğrenildi.
ELEKTRİKLİ CITROEN e-C3
Citroen e-C3 elektrikli versiyonu da aynı zamanda satışa sunulacak ve markaya göre İngiltere'de 23 bin sterlinin altında bir başlangıç fiyatına sahip olacak.
CITROEN e-C3 MENZİL
Lansmandan itibaren e-C3, 320 kilometre kadar menzil sağlayan 44kWh'lik bir bataryaya sahip olacak, ancak 2025 yılına kadar yaklaşık 200 kilometre menzil ve 20 bin sterline yakın bir fiyat etiketi sunan daha küçük bir batarya seçeneği sunulacak.
CITROEN C3 TÜRKİYE FİYATI
Citroen C3'ün benzinli ve hibrit versiyonlarının fiyatı Avrupa'da açıklanmazken elektrikli e-C3'ün fiyatı İngiltere'de 7 bin 695 sterlinden başlayan Citroen Ami'nin neredeyse 3 katı olarak duyuruldu. Modelin Türkiye'de de benzer şekilde Ami'nin yaklaşık 3 katı fiyat ile yaklaşık 1 milyon 320 bin TL'ye satışa sunulması beklenebilir.
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