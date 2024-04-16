Yeni Citroen C3 tanıtıldı: Benzinli, hibrit ve elektrikli seçenekleri ile geliyor...

YERDEN YÜKSEKLİĞİ ARTTI

Yeni Citroen C3, eskisine göre daha kutu gibi ve SUV'den ilham alan bir görünüme sahip ve neredeyse 10 cm daha uzun, ayrıca yerden yüksekliği de artırılmış. Gelişmiş Konfor Süspansiyon tüm seride standart olarak sunuluyor ve sürüş konforunu artırmak için hidrolik darbe durdurucuları kullanıyor.