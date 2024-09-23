Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...
Mercedes-Benz otomatik sürüş sistemiyle donatılmış araçlarının belirli koşullarda Alman otoyollarında saatte 95 kilometreye kadar otonom sürüş yapabilecek şekilde yükseltileceğini açıkladı.
Mercedes'ten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın motorlu taşımacılık otoritesi tarafından 2024 yılı sonunda onaylanması beklenen DRIVE PILOT sisteminin satışına önümüzdeki yıldan itibaren başlanacak.
Önünde başka bir araç olduğu ve görüş mesafesi açık olduğu sürece sürüşü devralabilen araç, sürücülerin uzun süreler boyunca ellerini direksiyondan çekebilmelerine olanak tanıyor, ancak saniyeler içinde devralabilmesi bekleniyor.
Otomobil endüstrisi, birinci seviyede hız sabitleyiciden beşinci seviyede tamamen sürücüsüz araçlara kadar beş otonom sürüş seviyesi tanımlamıştır. Mercedes otomobilleri yeni sistem kapsamında Almanya'da 3. seviyede çalışacak.
Mercedes, bu sisteme sahip araçların ön tarafına, diğer sürücülere otomatik modda olduğunu bildirmek için etkinleştirildiğinde yanan turkuaz bir ışık yerleştirdi ve bu rengin standart olarak benimsenmesini umuyor.
Şirketin amacı sistemin kullanılabileceği hızı saatte 130 km'ye çıkarmaktır, ancak bu konuda bir zaman çizelgesi vermemiştir.
Seviye 3 sistemi için Pekin'de testler gerçekleştirdi ve iki ABD eyaletinde, Kaliforniya ve Nevada'da belirlenmiş otoyollarda kullanmak için onay aldı.
Mercedes CTO'su Markus Schaefer, Çin'in “güvenlik konusunda çok bilinçli” olduğunu ve verileri ayrıntılı olarak incelediğini belirtirken, Seviye 3 sistemlerinin burada “çok hızlı bir şekilde” daha geniş kullanım için onaylanmasını ve pazarın daha sonra yüksek hızda genişlemesini beklediğini söyledi.
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