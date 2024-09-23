Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...

Mercedes CTO'su Markus Schaefer, Çin'in “güvenlik konusunda çok bilinçli” olduğunu ve verileri ayrıntılı olarak incelediğini belirtirken, Seviye 3 sistemlerinin burada “çok hızlı bir şekilde” daha geniş kullanım için onaylanmasını ve pazarın daha sonra yüksek hızda genişlemesini beklediğini söyledi.