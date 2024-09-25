Renault'nun en pahalı modeli satışa sunuldu: İşte Renault Rafale fiyat listesi ve özellikleri...
Renault'un üst düzey SUV coupe segmentindeki yeni modeli Renault Rafale, Türkiye pazarına giriş yaptı. Rafale, Renault'nun Türkiye pazarındaki en pahalı modeli oldu. İşte Renault Rafale teknik özellikleri ve fiyat listesi...
Adını Renault'un Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan yeni Renault Rafale, iddialı ve karakteristik tarzı ile dikkati çekiyor.
Yeni Rafale, Renault'un yeni tasarım dili olan biçimli çizgileri ve ileri teknolojik özellikleri taşırken, sunduğu gelişmiş sürüş deneyimiyle kullanım ve seyahat keyfini üst seviyeye çıkardığı iddia ediliyor.
Yeni Rafale, güncel Austral modelinde kendini kanıtlamış olan üstün performans verimlilik oranına sahip 200 hp E-Tech hibrit güç-aktarma sistemi ile D-SUV segmentinde yer alıyor.
Sportif ve karakteristik tasarımı, özel olarak tasarlanan iç mekanı, Solarbay teknolojisine sahip cam tavanı ve 200 HP E-Tech tam hibrit motoruyla yeni Renault Rafale'nin otomobilseverlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.
Sürüş yardımcılarından (ADAS) OpenR Link bilgi-eğlence sistemine kadar CMF-CD platformunun tüm ileri teknoloji özelliklerinden yararlanan yeni Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor.
RENAULT RAFALE RENKLERİ
Yeni renkler 'Saten Sedef Beyaz' ve 'Alpine Mavi'nin yanı sıra 'Alev Kırmızı', 'Yıldız Siyah' ve 'Mineral' Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor.
RENAULT RAFALE EMİSYON DEĞERLERİ
Yeni Renault Rafale'in çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motoru, yakıt tüketimi (5,0 litre/100 km) ve CO2 emisyonu (107-113 g/km) (WLTP değerleri) açısından dikkat çekiyor.
RENAULT RAFALE MOTORLARI
205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor.
LANSMANA ÖZEL FİYAT
Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.
MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Renault Rafale'in kendileri için SUV ailesinin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model olduğunu söyledi.
D-SUV SEGMENTİ
D-SUV segmentinin, Türkiye gibi SUV'u giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment olduğunu belirten Çağdaş, şunları kaydetti:
'ŞÜPHEM YOK'
''Renault'un ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye'ye etkileyici şekilde giriş yapan yeni Renault Rafale'in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.''
RENAULT RAFALE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Motor: 1.2 E-Tech full hybrid 200 hp
- Maksimum Güç (kW/bg): 147 / 200
- Tork (Nm): 205
- Vites Tipi: Multimode otomatik
- Çekiş Tipi: Önden çekiş
- Silindir Hacmi (cm3): 1199
- Silindir Sayısı: 3
- Yakıt Tipi: Benzinli hybrid
- Ortalama Yakıt Tüketimi: 5.0 lt/100km
RENAULT RAFALE SON HIZ VE 0-100
- Maksimum Hız: 180 km/sa
- 0/100 km/sa hızlanma: 8.9 saniye
RENAULT RAFALE BOYUTLARI
- Genişlik (Dikiz Aynaları Dahil): 2085 mm
- Bagaj Kapağı Açık Yükseklik 2251 mm
- Uzunluk: 4710 mm
- Genişlik (Dikiz Aynaları Hariç): 1866 mm
- Yükseklik: 1613 mm
- Arka Dingil Uzantısı: 1029 mm
- Dingil Mesafesi: 2738 mm
- Ön Dingil Uzantısı: 942 mm
- Yakıt Deposu Kapasitesi: 55 litre
RENAULT RAFALE BAGAJ ALANI
- Bagaj Hacmi: 530 dm3
- Azami Bagaj Hacmi: 1600 dm3
RENAULT RAFELE AĞIRLIĞI
- Boş Ağırlık: 1660 kg
RENAULT RAFALE FİYAT LİSTESİ
Renault Rafale şu anda Renault'nun web sitesi üzerinde yalnızca tek versiyonla satışa sunuluyor. İşte Renault Rafale fiyatları...
- Esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp: 2 milyon 650 bin TL
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