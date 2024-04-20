Alfa Romeo Junior, 2024 Milano Tasarım Haftası'nda yerini aldı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 20.04.2024 - 14:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, İtalyan moda markası Larusmiani ile işbirliği gerçekleştirdi.

Yapılan işbirliği kapsamında Alfa Romeo'nun adı ilk başta Milano olarak duyurulan ve sonradan Junior olarak değiştirilen modeli 2024 Milano Tasarım Haftası'nda Larusmiani'de sergileniyor.

İtalya'nın dünya çapındaki iki önemli elçisi olarak dikkati çeken Alfa Romeo ve Larusmiani, kendi evleri olan Milano ile olan güçlü bağlarını ortaya koyuyor.

Her iki marka da tarzı, kaliteyi, zarifliği ve üst düzey işçiliği bir araya getiren ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.