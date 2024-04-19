Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...
Purdue Üniversitesi'ndeki mühendisler cesur bir vizyon olarak ABD otoyollarında seyreden elektrikli kamyonların kablosuz şarj edilmesini sağlamak için çalışıyor. Pilot proje başarılı olursa bu teknoloji yük taşımacılığında devrim yaratabilir.
Elektrikli araçların kablosuz şarj edilmesi fikri tamamen yeni değil ve diğerlerinin yanı sıra İsrailli Electreon şirketi tarafından da takip ediliyor. Ancak şimdiye kadar yaptıkları denemeler, Detroit'in şehir trafiğindeki bir pilot projede olduğu gibi daha çok yavaş güzergâhlarda şarj etmeye odaklanmıştı. Ancak bunu otoyollarda, özellikle de ağır yük araçları için mümkün kılmak karmaşık bir zorluk teşkil etmektedir.
Araçlar otoyollarda şehir içinde olduğundan çok daha hızlı hareket ettiğinden, daha yüksek bir güçle şarj edilmeleri gerekiyor. Purdue Lyles İnşaat Mühendisliği Okulu profesörlerinden John Haddock, U.S. News and World Report'a yaptığı açıklamada, "Yarı kamyonları saatte 65 mil hızla yolda ilerlerken şarj edebilecek bir sistem geliştiriyoruz" dedi.
Purdue araştırmacıları tarafından geliştirilen kablosuz şarj sistemi bu nedenle ABD'de bugüne kadar gösterilenden çok daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmalı. Araştırmacılar basın açıklamasında tam olarak ne kadar daha güçlü olduğunu belirtmediler. Ağır yük araçlarının daha yüksek enerji gereksinimlerine uyum sağlayan sistem, diğer araç sınıflarının daha düşük enerji gereksinimlerini de karşılayabilir, yani binek otomobiller için de uygun.
Otoyolların ağır vasıtalar düşünülerek elektrikli hale getirilmesi mümkün olursa bu elektrikli kamyonları çok daha cazip hale getirecek ve sera gazlarının azaltılmasına da yardımcı olacak. Çünkü ağır vasıtalar, eyaletler arası otoyollardaki trafiğin büyük bir bölümünü oluşturduklarından, ABD ulaştırma sektöründeki en büyük sera gazı emisyonu kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Otomobillerle karşılaştırıldığında, bu kamyonlar ayrıca paketlerden çeliğe kadar her şeyi sürekli olarak taşımak için çok daha fazla yakıta ihtiyaç duymaktadır.
Endüktif şarj
Purdue Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği, tarım ve biyoteknoloji profesörü olan Nadia Gkritza, "Tedarik zincirinin 'orta mil' olarak adlandırılan ve ağır hizmet kamyonlarının malları bir ana konumdan diğerine taşımak için yapması gereken tüm seyahatleri ifade eden kısmı, ulaştırma sektörünün karbonsuzlaştırılması en zor kısmıdır" ifadelerini kullandı.
Elektrikli kamyonlar otoyollarda seyir halindeyken şarj edilebilir ya da en azından sabit bir şarj sağlayabilirse şu anda olduğundan daha küçük bataryalara ihtiyaç duyacak ve daha fazla yük taşıyabilecek, bu da yük taşımacılığında elektrikli araç kullanımının maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.
Indiana Ulaştırma Bakanlığı (INDOT) ile işbirliği içinde, kısa süre önce bir test pistinin inşasına başlanması için onay verildi. Purdue mühendisleri, West Lafayette'teki 231 ve 52 numaralı ABD otoyollarının çeyrek milinde (400 metre), kablosuz şarj teknolojisinin çalışıp çalışmadığını ve ne kadar iyi çalıştığını gerçek koşullar altında ilk kez test edebilecekler. Otoyol hızlarında gerçekten elektrik sağlanıp sağlanamayacağını görmek için üretici Cummins'in ağır hizmet tipi bir elektrikli kamyonu kullanılacak.
Projede, Purdue araştırmacıları tarafından geliştirilen verici bobinler normal beton kaplamanın altındaki özel şeritlere yerleştirilecek ve Cummins aracının alt tarafına takılı alıcı bobinlere güç gönderecek.
Proje, Indiana Valisi Eric Holcomb'un 2022 yılında Mısır'da düzenlenen bir Birleşmiş Milletler çevre konferansında duyurmasının ardından merakla bekleniyordu. O zaman "Purdue'den bazı mühendislere ve öncülere bir kez daha teşekkürler, kablosuz şarj için dünyanın ilk otoyol test yatağını geliştiriyoruz" denilmişti.
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