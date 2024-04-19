Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...

Otoyolların ağır vasıtalar düşünülerek elektrikli hale getirilmesi mümkün olursa bu elektrikli kamyonları çok daha cazip hale getirecek ve sera gazlarının azaltılmasına da yardımcı olacak. Çünkü ağır vasıtalar, eyaletler arası otoyollardaki trafiğin büyük bir bölümünü oluşturduklarından, ABD ulaştırma sektöründeki en büyük sera gazı emisyonu kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Otomobillerle karşılaştırıldığında, bu kamyonlar ayrıca paketlerden çeliğe kadar her şeyi sürekli olarak taşımak için çok daha fazla yakıta ihtiyaç duymaktadır.