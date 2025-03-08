Alfa Romeo ödüle doymuyor: Almanya'dan iki İsviçre'den üç ödül!

Alfa Romeo, Almanya ve İsviçre'de düzenlenen 'Best Cars' yarışmalarında ödüle layık görüldü. Marka toplamda beş ödül kazandı. İşte markaya ödülü getiren Alfa Romeo modelleri...

Alfa Romeo ödüle doymuyor: Almanya'dan iki İsviçre'den üç ödül!
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Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:43

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomobil dergisi 'auto motor und sport' okuyucuları, Alfa Romeo Giulia'yı 'Orta Sınıf İthal' kategorisinde üst üste 8'inci kez 1'inci seçti.

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Tonale 'Kompakt SUV/Arazi Aracı' kategorisinde, Alfa Romeo Stelvio ise 'Büyük SUV/Arazi Aracı' kategorisinde 'En İyi İthal Model' olarak ödüllendirildi.

Alfa Romeo Stelvio

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen 'Best Cars' yarışmasına 94 binden fazla okuyucu katıldı. Katılımcılar, favori otomobillerini, 13 farklı kategoride yarışan 462 aday arasından seçti.

Alfa Romeo Tonale

İsviçre'de ise 'Auto Illustrierte' dergisinin okuyucuları Alfa Romeo'yu 'Tasarım Açısından En İyi Marka' seçti. Stelvio, 'SUV/Arazi Aracı' kategorisinde üst üste 7'nci kez zirvede yer alırken, Junior 'Küçük SUV/Crossover' kategorisinde 1'inciliğe layık görüldü.

Alfa Romeo Junior

Almanya ve İsviçre'de düzenlenen 'Best Cars' yarışmalarının sonuçları, otomobil tutkunları için Alfa Romeo'nun yenilikçi teknolojisi ve İtalyan tasarımının başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.


Etiketler: #alfa romeo #otomobil #ödül

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