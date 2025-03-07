Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

Citroen, binek veya hafif ticari model satın almak isteyen sürücülere bu ay finansman kampanyalarıyla avantajlar sağlıyor. İşte model model kampanyalar...

AA
07 Mart 2025 Cuma, 13:53
Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, konforlu ve gelişmiş teknolojili modellerini bu ay özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunuyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

YENİ CITROEN C4

Kampanya kapsamında, yeni C4 modelinin benzinli motora sahip versiyonları ve C4 X'in max donanımlı versiyonunda, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı veriliyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

CITROEN C5 AIRCROSS

Citroen'in SUV modeli C5 Aircross da max donanımı ile 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

CITROEN TİCARİ MODELLER

Hafif ticari modellerde, Citroen'in 1.5 BlueHDI 130 HP motora sahip Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli krediyle satılıyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

CITROEN JUMPER

Citroen Jumpy Spacetourer ve Jumper modelleri de 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

CITROEN JUMPY VAN

Citroen'in Jumpy Van modeli ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanlarıyla müşterilerini bekliyor.

Citroen'de mart ayı kampanyası başladı

ELEKTRİKLİ CITROEN MODELLERİ

Bu ayın avantajlı kampanyalarından biri de yüksek teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli yeni e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle modellere sahip olabiliyor.

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