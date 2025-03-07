Peugeot'dan mart ayına özel kampanyalar: 300 bin TL 0.99 faizli kredi...
Peugeot Türkiye, otomobil modellerinde mart ayına özel düşük oranlarda kredi imkânı sunuyor.
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca sürecek olan cazip kredi teklifleri kapsamında, fastback SUV tasarımıyla dikkati çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin lira takas desteğiyle birlikte GT donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Allure donanımına özel 300 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.
Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 modelinde ise Allure donanımına özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkânı sunuluyor.
B-SUV segmentinde öne çıkan Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 ise Allure donanımlı versiyonları 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 60 bin lira takas desteği, GT donanım seviyeleri ise 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 40 bin lira takas desteği fırsatıyla sunuluyor.
Peugeot'nun kompakt segmentte yer alan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen müşteriler Allure donanım seviyesinde 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 60 bin lira takas desteğinden yararlanabilirken, GT donanım seviyesinde 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.
Sportif tasarımı ve yeni nesil i-Cockpit teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot'nun C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308 ise 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla mart ayında da otomobilseverleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor.
7 koltuklu oturma düzeni ve gelişmiş Panoramik i-Cockpit teknolojisine sahip Peugeot 5008 GT donanım seviyesinde sadece tüzel müşterilere özel 240 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin lira takas desteği, yüzde 100 elektrikli E-5008 ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Peugeot Türkiye, mart ayında da hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili teklifleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla Rifter'da Allure donanım seviyesinde 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 350 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Partner Van'da ise 400 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 800 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Traveller ve Expert Van modellerinde 300 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi, büyük oyuncuların tercihi Boxer Van modellerinde ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 800 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi imkanı sunuluyor.
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