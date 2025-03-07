Peugeot'dan mart ayına özel kampanyalar: 300 bin TL 0.99 faizli kredi...

Partner Van'da ise 400 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 800 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Traveller ve Expert Van modellerinde 300 bin liraya 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi, büyük oyuncuların tercihi Boxer Van modellerinde ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 800 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,39 faizli kredi imkanı sunuluyor.